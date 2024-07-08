出汗 出汗 出汗，夏季洗衣大作战开启！

“小暑大暑，上蒸下煮。”随着小暑节气的到来，各地“高温模式”愈加明显，一动一身汗，不动也出汗。在炎热的夏天，衣物频繁换洗已成常态。面对各种顽固污渍，如何挑选合适的洗衣产品？哪种洗涤剂更适合手洗？轻松掌握洗衣妙招，清爽一夏。

人民优选来了，本期指导专家：中国洗涤用品工业协会副秘书长边峰。