16部门启动“体重管理年”覆盖全人群全生命周期

“我们国家居民健康状况不断改善的同时，肥胖和超重问题也日益突出。”6月26日，在国家卫生健康委召开的新闻发布会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，许多研究都表明，体重异常，特别是超重和肥胖与许多疾病都有着密切的关系，其中包括高血压、糖尿病、高血脂、心脑血管疾病以及部分癌症。超重问题、肥胖问题是重大的公共卫生问题，亟须加强干预，予以改善。

为此，国家卫生健康委与全国爱卫办、教育部、国家体育总局等16个部门近日联合启动了“体重管理年”活动。活动强调加强科学普及，提升公众体重管理意识，动员社会和群众广泛参与和积极行动，注重分类指导，提高体重管理的科学化、专业化和精准化水平，强调科技支撑和赋能，加强相关技术研究和转化应用，推动体重管理技术创新和产品升级。

郭燕红说，16个部门共同推动此项活动，将体重管理融入各项政策和行动计划中，积极发挥各部门的职能优势，在全社会形成倡导文明健康生活方式，以及对体重管理工作的支持性氛围。

“健身去哪儿”难题得到缓解

“体重管理年”活动中，体育总局在加强全民健身场所设施供给方面将持续发力，让老百姓能够有地方去活动、去运动、去健身。国家体育总局群众体育司二级巡视员杨敏介绍，该部门持续推进体育公园、全民健身中心、健身步道、社会足球场、群众滑冰场等建设工作，引导支持公共体育场馆、学校体育场馆免费或低收费向社会开放，让群众参加体育锻炼更加便利。截至2023年年底，我国人均体育场地面积达到2.89平方米，“健身去哪儿”难题得到进一步缓解。

10年前，国家体育总局根据相关文件，启动了“15分钟健身圈”建设，“对于老百姓就近就便参与体育锻炼意义十分重大。”杨敏说，“我们的目标是，到2025年，县（市、区）、乡镇街道、行政村（社区）三级公共健身设施和社区‘15分钟健身圈’实现全覆盖。”

在此过程中，国家体育总局支持完善农村地区和边疆地区全民健身场地设施，组织实施行政村农民体育健身工程、乡镇、街道全民健身场地器材补短板工程，建设县级多功能运动场或维修、更新行政村农民体育健身工程健身器材，并持续补助公共体育场馆免费或低收费向社会开放，仅2023年，就补助了2491个场馆，覆盖全国近1400个县级行政区域。

覆盖全人群全生命周期，提高体重精准管理水平

“体重管理年”活动将“覆盖全人群全生命周期，提高体重精准管理水平”作为重点内容。其中，学生体重管理的重点是培养儿童青少年形成动态测量身高、体重、腰围的健康习惯，帮助超重和肥胖的学生做到“一减两增、一调两测”：减少进食量、增加身体活动、增强减肥信心、调整饮食结构、测量体重、测量腰围。

在“体重管理年”期间，教育部门将加强对在校学生的科普宣传教育、优化学生膳食营养、保证学生在校期间的体育运动和活动时间，促进儿童、青少年维持健康体重。

此次“体重管理年”活动还联合了全国总工会。“主要是提高职工身体素质和健康水平，加强体重管理和知识的宣传普及，丰富职工的体育健身活动，促进职业人群的健康体重管理。”郭燕红说。

职业人群的工作压力较大，不少人反映没有时间运动。针对这个问题，国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心主任、研究员徐建方说：“是不是我必须要每次腾出30分钟以上的时间来锻炼？实际上不是这样的，动则有益，只要你动起来，你的身体就在消耗（能量）。”

徐建方建议，每天有若干个少于10分钟的锻炼，对于减脂、身体的健康都是有益的。

徐建方进一步补充：“比如我们上下班可以多步行一段，坐公交可以提前下来走一走。假如我们的膝关节、踝关节都没有问题，在地铁站可以选择爬楼梯，另外在办公室也可以进行短时间的运动，比如一些简单的拉伸。”“我们提倡把运动当成生活中的‘零食’，这对我们的健康促进有很好的作用。”徐建方说。（记者 刘昶荣）