儿童青少年的健康需求及未来福祉需得到特别关注

“当下，我国面临人口出生率下降和老龄化问题等巨大挑战，与此同时，儿童青少年疾病谱和主要健康负担也正在发生迅速变化。新形势下，儿童青少年的健康需求及未来福祉等问题需得到特别关注。”在6月26日由北京大学和《柳叶刀》主办的中国儿童青少年健康发展研讨会上，中国工程院院士、北京大学医学部主任乔杰在致辞中强调。

会议期间，中青报·中青网记者就我国青少年性教育，以及现阶段如何调整政策以应对儿童青少年健康新需求等问题对乔杰进行了专访。

建立青春期性教育体系刻不容缓

目前，我国青少年性成熟年龄不断提前，而性教育、咨询和治疗服务却无法满足其日益增长的需求。对此乔杰认为，为了青少年一代的健康成长，学校、家庭和社会携手共建系统性的青春期性教育体系已刻不容缓。

乔杰认为，首先要健全性教育主流渠道，以引导青少年通过正规途径学习科学的性知识；此外，要进一步加强对网络、电视、广播、报刊、书籍等多元传播渠道的监督和管理，建立完善的信息过滤网，帮助青少年获得正确和健康的性知识；同时，还要注重发挥家庭教育的作用，提升家长的责任意识和性教育素养，让青少年在日常生活中养成正确的性观念；最后，要联合学校、家庭、社会三方力量，探索针对青春期青少年性问题的预防和应急服务机制，协助青少年正确面对和处理青春期问题，保护和促进青少年健康成长。

加强“多病共防”干预体系

近日，国家疾控局发布《学生常见病多病共防技术指南》（以下简称《指南》），首次明确学生常见病“多病共防”概念。

乔杰表示，《指南》中列举了近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常、传染病、龋齿、心理健康问题等学生群体中的常见疾病及健康问题。这些疾病和健康问题在学生群体中患病率较高，对个体健康与社会适应产生较大的影响。由于很多常见疾病和健康问题有着相同的病因或具有共同的风险因素，因此可以采取多病共防策略。

“如日间户外活动和体育锻炼缺乏、静态行为、睡眠节律紊乱、视频时间过长、营养失衡、亲子交流缺乏等，往往是造成学生群体近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常和心理健康等问题的共同风险因素。通过增加体育锻炼和户外活动、充足睡眠和早睡早起、规律生活、均衡营养、加强亲子交流等，可同时预防多种疾病或健康问题，达到多病共防的目标。”乔杰说。

当下，我国儿童青少年正经历疾病谱的转变，疾病负担从以传染病为主，逐渐转向以慢性非传染性疾病为主。因此，乔杰提出，全社会应共同努力，为儿童青少年成长创造友好、支持性环境，继续推动政府主导的多部门协作策略，建立体医教融合、家校社协调的工作机制。

乔杰强调，尤其要加强以儿童青少年健康为中心的多病共防干预体系，构建支持性的家庭环境、安全的社区环境，以及平等尊重的校园环境；应注重早期发现高危群体，进行分级管理，并针对这部分重点人群开展干预；针对已出现多病共患的学生要及早干预，指导其到专业机构确诊和治疗，并加大对重点人群的干预力度。（记者 夏瑾）