生活观察|暑期又迎“摘镜潮” 这些事项要注意

随着中高考结束，暑假即将来临，各地医院眼科近视手术的问诊量又增多了，其中不乏刚结束考试，前来咨询的孩子和家长。近视手术人人都能做吗？如何选择术式？术前术后有何注意事项？记者走访了多家医院的眼科专家。

近视手术并非人人适合

近视是屈光不正的一种类型，近距离用眼、不良的读写习惯、过暗或过强的采光照明、遗传因素等都是影响近视发生发展的原因。近视不仅给日常生活带来不便，对工作职业选择也有一定影响，因此，近视的矫正和控制格外受关注。

根据国家卫生健康委发布的《近视防治指南（2024年版）》，框架眼镜、角膜接触镜、药物和手术都是矫正和控制近视的手段。

其中，手术矫正成为一些年轻人的选择。据不完全统计，2023年，我国每千人中有1.5人进行了近视手术，与2021年相比有所提升，手术人群平均年龄约为24.7岁。

记者在走访中也发现，随着暑假临近，各地医院眼科门诊接诊量和近视手术量均有所上涨，部分大型三甲医院眼科或眼科专科医院设立了近视手术专业门诊。

但是，专家提醒，近视手术要将安全放在第一位，并非人人都适合。

北京大学人民医院眼科及眼视光中心副主任王凯表示，建议患者年龄18周岁以上、近视度数稳定以后再接受近视手术，手术前还要进行严格科学的检查评估，甄别是否具备手术条件，比如角膜厚度不足的患者不宜采用激光手术；经检查有眼表感染性炎症、严重干眼症等情况的患者，也不适合接受近视手术。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科主任医师王晓瑛表示，部分患者不知道自己患有一些眼科疾病，如青光眼、眼底裂孔等，建议先把这些疾病治疗好，再考虑近视手术，否则会有视网膜脱落的风险。

“摘镜”术式并非越贵越好

“我前不久做了全飞秒近视手术，原本度数有五六百度，早就计划好高考考完就做。”在复旦大学附属眼耳鼻喉科医院复查的18岁吴同学告诉记者，自己戴了9年的OK镜，做手术主要是图方便和舒适，自己也有同学做手术是为了报考特殊院校或追求美观。

根据《近视防治指南（2024年版）》，近视的手术矫正是通过手术方式改变眼的屈光度，目前在临床上主要方法有激光角膜屈光手术和眼内人工晶状体植入术。

“角膜屈光手术和眼内人工晶状体手术均属于微创，处于同等技术水平。”王晓瑛说，“摘镜”术式并不是越贵越好，要根据患者的眼部条件，找到最适宜的方式。

王晓瑛介绍，角膜屈光手术的基本原理就是把角膜组织削掉一部分，让角膜弯度变平一点，从而达到近视矫正的目的，比如飞秒激光等角膜激光类手术。这类手术对近视度数有一定限制，也不太适合角膜薄、角膜形态不好的患者。

另一类眼内人工晶状体手术相当于多放置一个“镜片”到眼内，特点是不受角膜厚度和形态限制，比如超高度近视眼的有晶体眼后房型人工晶体（ICL）植入手术。这类手术可逆，治疗范围也比较广。

术前术后做好管理

现在开展近视手术的机构众多。专家提醒，患者可以从医疗资质、声誉、技术、设施等多方面综合衡量，要选择正规、专业的医疗机构。而且，要想手术取得理想效果，围手术期的前、中、后自我管理也非常重要。

“近视手术前，需停戴隐形眼镜至少一到两周，OK镜则需要停戴三个月以上方可进行术前检查，检查结果达到手术标准后才能手术。手术过程中，需积极配合医生，不宜紧张和乱动。手术结束后，还要严格遵医嘱，要重视术后的感染预防和控制，保证抗生素滴眼液足量足时用药，术后可用人工泪液减轻干眼不适等症状。”中山大学中山眼科中心近视眼激光治疗科主任黄国富说。

专家介绍，患者刚做完手术时，视觉一开始可能会感到雾蒙蒙的，第二天会恢复不少，也有少数患者恢复期更长一些。患者应当留足恢复时间，术后不要太劳累或用眼过度，要避免感冒发烧等情况。恢复期也要做好随访和个人卫生，比如不要用手揉眼睛、游泳等。

《近视防治指南（2024年版）》也指出，应当注意近视矫正手术只是矫正了屈光度，并未从根本上治愈近视，术后仍然需要定期检查眼底等。此外，近视术后仍有一部分人的度数还在增加，因此术后仍要注意用眼卫生，避免过度用眼。

对于部分近视度数偏高患者担心术后出现视力回退的情况，王凯表示，临床研究显示近视手术术后回退概率不高。若出现轻度回退，无需特殊处理，若回退度数较多，可能需要再次佩戴框架眼镜或进行手术。（记者顾天成、龚雯、徐弘毅）