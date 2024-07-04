“养臭水”风靡校园 健康风险不容忽视

近日，一项“令人作呕”的活动——养臭水风靡多地小学校园。

养臭水是指将剩菜剩饭、昆虫尸体等放在密封容器中“培养”。经过一段时间的发酵，这些物质开始腐烂，产生臭味，甚至还会爆炸。为追求“更好”的爆炸效果，孩子们会在网络上分享配方。殊不知，养臭水可能带来严重的安全健康风险。

多种物质在瓶内发酵

臭水为什么特别臭？这主要与臭水中物质的发酵有关。

发酵技术在日常生活中扮演重要角色，许多人们熟知的食品、饮料都通过发酵工艺制成。从酸奶、奶酪等乳制品，到面包、馒头等主食，再到烹饪时使用的酱油、醋、豆瓣酱等调味品，这些人们常见的食物都是利用发酵技术制成的。发酵不仅能赋予食物独特的风味和口感，还可以提高它们的营养价值。

但与食品制作中科学严谨的发酵过程不同，养臭水的发酵过程几乎不受控制。臭水中各类有机物、无机物随意混合搭配，共同发酵，最终产物十分复杂。

不同有机物在分解时会产生不同气体。例如，当微生物分解蛋白质时，会释放氨气、硫化氢和胺类化合物，这些物质的气味通常比较难闻。

其中，硫化氢是一种无色的气体，气味类似臭鸡蛋。胺类化合物的味道和“臭鱼烂虾”的味道类似。碳水化合物在分解过程中，会产生短链脂肪酸、醇和酯。这些物质中，有的有芳香气味，但有的在特定条件下可能产生难闻的酸味。脂肪在分解过程中会产生挥发性脂肪酸，如丁酸、己酸和辛酸，这些物质普遍有酸臭味。

除此之外，臭水中不同微生物在发酵过程中产生的代谢物，也可能加重臭味。例如，某些厌氧细菌在发酵时会产生挥发性脂肪酸和其他有臭味的化合物，而酵母在酒精发酵过程中产生的醇和酯有时可能带有强烈的气味。

与此同时，臭水的发酵主要在密闭容器内，即在缺氧条件下进行。在这种环境下，厌氧微生物如某些细菌和酵母，会进行发酵代谢，生成有异味的化合物。例如，产甲烷细菌在厌氧环境中会产生甲烷和其他有异味的物质。

爆炸物可能对身体有害

臭水不仅气味难闻，潜在的健康风险更是不容忽视。

部分养臭水的小学生说，养臭水的主要乐趣之一就是等待它们爆炸。臭水会爆炸的原因在于，用瓶子等密闭容器发酵时，微生物分解有机物产生的如二氧化碳、甲烷等气体会在瓶内聚集，无法逸出，导致瓶内气体压力不断升高。当压力超过瓶子的耐受极限，它就会爆炸。

相关专家介绍，臭水中有大量包括细菌在内的微生物，一旦发生爆炸，就会形成飞沫。它们伴随空气可能进入人体呼吸道，易造成呼吸道感染。

北京预防医学会感染分会青年委员李侗曾说，臭水成分不一，无法准确判断其所含有毒有害物质，但其可能产生的氨、甲醛等刺激性有毒气体，或会引发中毒，导致胃肠道不适、头晕甚至损伤中枢神经。

李侗曾说，蟑螂、苍蝇以及老鼠等动物的尸体经过密闭发酵，产生大量细菌。这些细菌进入眼睛、口腔等部位易引发局部感染。

相关专家介绍，臭水爆炸时释放的硫化氢对人体有害，过量吸入会对人体眼睛、鼻子、口腔、咽喉气管黏膜产生强烈刺激，引起刺痛感，甚至有人会出现头痛、胸闷、咳嗽等症状。

专家提醒，对于一些气道高敏、有哮喘病史的孩子，这类刺激性气体可能会诱发气道痉挛，引发哮喘，严重的甚至会引起急性肺水肿。

除此之外，臭水中还可能包括甲烷等可燃性气体，如果在爆炸过程中触及明火，或会导致火灾。（记者 都 芃）