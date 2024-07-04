守护心理健康 呵护孩子成长

走进云南省昆明市呈贡区第二小学时，恰逢课间休息时间。操场上，孩子们嬉戏玩耍，脸上满是纯真、开朗的笑容。这是记者对这所学校学生的第一印象。

守护这份开朗的，是学校一个特别的机构——“爱护未来”社工站。平日里，这里是同学们休闲娱乐的地方，如果遇到烦心事，这里又是他们的“解忧站”。“我们以社工站为阵地，引入专职心理咨询师、社工、高校心理专业志愿者等专业资源，为全校师生开展心理健康辅导，呵护青少年健康成长。”校长萧牧说。

像呈贡二小这样的校园心理健康服务站，目前已覆盖呈贡区30所中小学。近年来，呈贡区持续健全完善“家庭、学校、社会”协同育人机制，建成35个心理健康服务站（室），累计服务学生10.17万人次，保障青少年健康成长。

引入专业力量

提供多样服务

2020年8月学校成立“爱护未来”社工站后，萧牧对学生心理健康的担忧减轻了不少。

呈贡二小地处新、老城区交界处，全校2481名学生中，随迁子女占比72%，部分学生存在心理健康风险。“心理健康指导是一项专业性很强的工作，学校教师虽然接受过相关培训，但缺少实际处理经验。”萧牧坦言。

为此，呈贡区全面深化社会工作人才队伍建设，以呈贡二小为试点，通过政府购买服务方式引入专业社会组织，成立“爱护未来”社工站，探索学生心理健康的呵护之路。星灯青少年服务中心心理咨询师杨家康就是此时入驻呈贡二小，成为社工站的一名专职社工。

社工站成立后的第一项工作是进行全员心理健康筛查。根据筛查结果，杨家康梳理了一份重点关注名单，及时反馈给学生所在班级的班主任和学校德育处，并利用课间和午休时间，邀请学生来社工站一对一交流，进行个性化指导。杨家康介绍，社工站设置有音乐放松区、沙盘治疗区、团体辅导室等功能分区，可以为不同年龄段、不同需求的学生提供全方位、专业性的心理关爱服务。

“有些孩子性格内向，我们就带着孩子玩沙盘，通过摆沙具、讲故事的方式打开他们的内心世界。”杨家康说，社工站不只对重点关注学生开放，还经常组织开展轻松、趣味的活动，成为全校师生的“解忧站”。

为了进一步充实服务力量，呈贡二小联合云南师范大学心理学专业的师生团队，组建高校志愿者服务团队入驻社工站。同时，共青团呈贡区委也向学校派遣“西部计划”志愿者，负责社工站的运营。以呈贡二小为试点推广，目前呈贡区中小学校已经建立起“社工+高校+志愿者+心理健康教师”的专业化服务队伍，常态化开展专业心理健康服务。

加强日常关怀

及时介入疏导

在发挥社会工作人才队伍作用的基础上，呈贡区还引入了云南师范大学等高校专业人才助力和服务未成年人心理健康工作。目前，云南师范大学心理咨询志愿者团队已进驻呈贡区3所学校的社工站。龚国栋是该校心理专业的研究生，每周他都会来到社工站，对有需求的学生进行一对一帮助。

去年12月，龚国栋遇到一个不爱说话的小男孩明明，他的班主任向社工站反映，明明平时不爱参加集体活动，在班里也沉默寡言，希望社工站介入及时疏导。

通过家访、谈话等方式，龚国栋发现，明明最主要的问题是缺少陪伴导致的不自信。于是，他确定干预策略，一方面和家庭沟通，劝导家长加强对孩子的陪伴；另一方面，通过积极的反馈和支持，帮助孩子建立正面的自我认知。“日常交往中，我发现明明对古诗词很感兴趣，建议语文老师在课堂上对他多关注，有些背诵朗读古诗词的任务可以交给他完成，增强他的自信心。”龚国栋说，经过近一学期的帮扶，如今，明明比过去更自信了，和老师同学的交流也多了起来。

随着心理健康教育的普及，呈贡区师生对心理健康的重视程度逐渐提高，有烦心事找心理老师求助，已经成为大家的普遍共识。呈贡一中专职心理教师王健告诉记者，过去鲜少有学生主动找到学校的心理健康服务中心反映困难，心理老师找学生聊天，很多学生还不愿意谈。而现在，越来越多的学生主动走进中心，倾诉学习生活中遇到的问题。

“近年来，我们通过持续不断地教育、科普，让青少年理解心理问题不是洪水猛兽，遇到问题可以到学校的专业机构找专业人士求助，有效呵护了青少年心理健康。”呈贡区教育体育局副局长吴莉莉说。

家校社会协同

助力健康成长

呈贡二小学生家长李红翠来学校听了一次“家长课堂”，不但重塑了她的教育观念，也缓解了她本身的焦虑情绪。

“我女儿的成绩在班里一直是中上水平，但我对她的期待是要拔尖才行，因为学习的事经常批评女儿，她压力大不说，我自己也很焦虑。”参加了学校组织的“家长课堂”后，社工站心理咨询师的一句话让李红翠触动很深——“孩子像花一样，有自己的花期。家长不应该揠苗助长，只需静待花开。”

“听了这堂课，我很想对孩子说一声抱歉。”李红翠动情地说。

这样的“家长课堂”，呈贡二小每个月都会举办一次。不止呈贡二小，在呈贡一中，每学期有4个晚上，是开设给家长的“晚自习”时间。校长李文娟介绍，学校依托心理健康服务中心的专业优势，利用“家长晚自习”的时间，引导家长树立科学的教育观，提高家庭教育能力，推动心理健康工作向家庭和家长辐射延伸。

守护未成年人心理健康，需要完善家庭、学校、社会协同育人机制。2021年起，呈贡区常态化开展全区中小学心理健康教育教师专业技能培训，累计开展400余场次心理健康培训活动。2024年春季学期，对全区中小学班主任及专兼职心理健康教师共计1000余人开展《如何上好心理主题班会课》专题培训。呈贡一中初中部班主任王玲从教18年，她直言，心理健康培训改变了她的教育理念。“经过系统培训后，我会去理解、探寻学生异常行为背后的心理因素。成绩固然重要，但我更希望看到学生健康、阳光地成长。”

做深做实未成年人心理健康工作，需要协调联动多方力量，形成合力。共青团呈贡区委书记丁楷伦介绍，呈贡区成立青少年心理健康工作领导小组，整合组织、民政、卫健、教体、共青团、公安等多部门力量，协同开展工作。“在做好一般性问题预防的基础上，我们还联合呈贡区公安分局‘青春守护者联盟’、区检察院未成年人‘苔花工作室’、区未成年人司法办公室等多部门力量，指导学校、家庭、社工站、医疗卫生机构共同开展学生心理健康应急救助，畅通预防转介干预就医、权益维护通道。”

呈贡区委书记陈净表示，未成年人健康成长事关千万家庭的幸福安康，下一步，呈贡区将继续坚持党建引领，做到高位统筹、协同发力，健全完善“家庭、学校、社会”协同育人机制，努力营造全社会共同参与的良好氛围，让每个孩子都能健康快乐地成长。

《 人民日报 》（ 2024年07月04日 17 版）