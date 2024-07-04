雨水多湿气重 如何预防外湿侵袭？

近期多地强降雨，空气湿度增加，故而身体也难逃湿气的侵害。广东省中医院治未病中心副主任中医师徐福平在接受采访时表示，如果湿气不除，到了冬季就可能会出现很多疾病，例如胃肠不适，容易出现腹痛、腹泻，以及呼吸系统的疾病等。

徐福平介绍，中医将湿气分为内湿和外湿两种。内湿多因喜食冷饮、贪吃生冷瓜果等寒凉之物，损伤人体阳气，导致脾阳虚损、水湿不化停聚体内而成。外湿为湿邪，由外侵犯人体而成，多由阴雨连绵，气候潮湿，或居处湿地，或水中作业，或淋雨涉水，或沐浴后头发未干而眠等原因导致。

如何预防外湿侵袭？徐福平建议，日常生活最好减少暴露在潮湿环境中，下雨天减少外出活动、避免冒雨涉水。保持居室干燥，如感觉室内湿气过重，可打开风扇、空调等保持空气流通。对于室内湿度较大的南方，可及时开启除湿机或空调除湿。洗完澡要充分擦干身体、吹干头发。不穿潮湿未干的、不通风透气的衣服。

“适当的运动如跑步、健走、球类运动、瑜伽、太极等，都有助促进气血循环，增加水液代谢，加速湿气从汗液、小便等途径排出体外。”徐福平指出，饮食上也应健脾祛湿兼清热，适当多食用祛湿利水的食物，如赤小豆、薏苡仁、山药等。同时，注意气候湿热交加，易导致食物霉变，若发现霉变食物应立即销毁，不要食用。