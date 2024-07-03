聚焦防汛抗旱丨疾控部门部署加强汛期血吸虫病防控

新华社北京7月2日电（记者顾天成、徐鹏航）近期，受持续强降雨影响，我国长江干流及两湖水系多条支流超警。国家疾控局发布《关于加强2024年汛期血吸虫病防控工作的通知》，部署做好汛期血吸虫病防控工作，有效防控急性血吸虫病发病与暴发流行。

通知指出，血吸虫病流行区要高度重视汛期血吸虫病防控工作，树牢风险意识和底线思维，切实落实各方责任，强化组织领导和统筹协调，防止发生血吸虫感染或突发疫情。

通知要求，各级疾控部门要会同卫生健康、农业、水利等部门开展专题研究，联合会商研判，及时部署，采取针对性措施。包括汛期要加大风险环境的巡查，开展重点环境灭蚴工作，汛后加大钉螺调查、灭螺灭蚴等措施；加强家畜管理，抓好血吸虫病传染源管控，严禁在有螺环境放牧，防止家畜粪便入水；加强重点人群监测，包括因防洪防汛、抢收抢种等原因接触水体人员的查治工作等。

根据中国疾控中心发布的信息，血吸虫病是《中华人民共和国传染病防治法》规定的一种乙类传染病，是由血吸虫寄生于人体所致的疾病，曾广泛分布于我国长江流域及其以南的12个省份。血吸虫病患者如不能及时治疗，发展到晚期，肝脏等器官会受损，出现肝脾肿大、腹水等症状，人的外貌会变得骨瘦如柴、肚大如鼓，因此民间也称之为“大肚子病”。