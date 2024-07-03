联合疗法可增强免疫治疗反应

科技日报讯 （记者张梦然）免疫检查点抑制剂（ICI）是一种领先的癌症免疫治疗药物，但并非所有癌症患者都对其有反应。在两项独立的临床研究中，美国宾夕法尼亚大学医学院和斯克里普斯研究所团队发现，添加janus激酶（JAK）抑制剂改善了癌症患者对ICI疗法的反应。研究成果发表在近期《科学》杂志上。

美国宾夕法尼亚大学医学院进行了一项Ⅱ期临床试验，以研究JAK1抑制剂伊塔替尼与抗PD-1 ICI帕博利珠单抗联合用于转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的一线治疗。他们发现，在帕博利珠单抗治疗后，延迟给予伊塔替尼可改善免疫治疗的反应。该试验包括21例初治NSCLC患者，中位无进展生存期接近2年，而其他仅进行ICI治疗的试验报告的中位无进展生存期为6.5至10.3个月。

在另一项研究中，斯克里普斯研究所报告了复发难治性霍奇金淋巴瘤患者的Ⅰ/Ⅱ期临床试验结果。这些患者以前接受过ICI治疗，但反应迟钝或反应不一。团队专注于使用ruxolitinib（一种JAK1和JAK2抑制剂）和抗PD-1药物纳武利尤单抗的组合。根据研究结果，在纳武利尤单抗治疗开始前8天给予ruxolitinib，可提高先前ICI免疫治疗失败患者的临床疗效。在参与的19例患者中，2年的总生存率为87%，而先前报告的单独ICI为23.8%。

除两组报告的早期试验结果令人兴奋外，研究还提供了大量数据，对免疫反应进行了复杂的分析。

《科学》杂志高级编辑普利西拉·凯利评论认为，这两项临床试验值得高度关注，因为它们为一种新的治疗策略铺平了道路。