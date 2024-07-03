浙江：医疗新场景兼具“速度”与“温度”

面对有人突发倒地、心脏骤停的情况，在拨打120后，除了等待救护车到来还能做些什么？

如今，在浙江杭州，通过一套视频急救报警系统，只要点开短信链接、生成视频通话，非专业人士就可接受杭州市急救中心调度员的远程指导，争分夺秒为患者进行心肺复苏，直至专业医疗团队接手。

近日，杭州市急救中心党总支书记、主任张军根接受科技日报记者采访时介绍，依照“互联网+急救”思维，中心于2023年2月建立了这套视频急救报警系统，拓展智慧医疗新场景。在新场景的助力下，2023年，中心对患者的心肺复苏成功率达到21.3%，创历史新高。

记者从浙江省卫生健康委获悉，依托信息产业和医疗卫生信息化建设的先发优势，浙江上线“浙医互认”“浙里急救”“浙里护理”等数字化应用，坚持智慧先行，提高服务效率，使医疗服务场景不断迭代升级。

提升响应速度

走进杭州市急救中心调度大厅，记者看到多位调度员有条不紊地处理来电。通过数字大屏，可进入“院前数智急救一体化驾驶舱”，实时掌握杭州急救车辆、报警人、自动体外除颤器（AED）分布等信息。

“第一目击者对心脏骤停患者往往不敢救、不会救。”张军根说，通常语音医学指导存在局限性，视频建立的医学指导更加高效。调度员可通过视频指导目击者分工协作，就近寻找AED，对患者进行除颤。

“在急救工作中，时间就是生命。”浙江省卫生健康委相关负责人表示，浙江汇集全省院前急救数据，统筹配置救护车辆、机构等资源，打造了“浙里急救”应用，为院前急救新场景建设添助力。据浙江省卫生健康委统计，院前急救新场景落地使浙江省范围内120受理时间平均缩短30秒，急救反应时间平均缩短2分钟，院前心肺复苏成功率提升1.5%，患者定位准确率提升30%，为更多患者赢得了宝贵的急救“黄金时间”。

除了院前急救，院内急救环节也涌现了不少智慧医疗新场景。浙江省人民医院医务部副主任周育成介绍，2021年底，医院依托其主导开发的eCART院内急救一键呼叫软件，借助人工智能、大数据等技术，改变院内急救呼叫需逐一通知的方式，将急救队成员接到急救任务的平均耗时从3分钟降至15秒。

推进精细服务

“母婴人群出院后，在护理、生活照料等服务方面存在庞大刚性需求。”浙江大学医学院附属妇产科医院护理部副主任李雅岑说。

现在，依托浙江大学医学院附属妇产科医院创建的创新平台，“互联网+妇幼护理”智慧医疗场景为更多“新手妈妈”带来便利服务。数周前，杭州临平一位哺乳期母亲就因需要处理婴儿黄疸，通过手机平台下单，请医护人员上门护理指导。截至今年5月底，该平台已向杭州、绍兴、嘉兴、湖州等地派出医护人员8000人次，节省家庭医疗开支130余万元。

在浙江，针对群众多样化、差异化、优质化的护理服务需求，“线上点单、线下服务”的“互联网+护理服务”场景还有多种“打开方式”。比如浙江大学医学院附属儿童医院开发“宝护者”小程序，一站式解决儿童发热居家看护问题。截至目前，浙江省共有589家医疗机构和5万余名护理人员备案开展“互联网+护理服务”，月均服务超1.3万人次。

浙江省卫生健康委相关负责人表示，未来，浙江要坚持将智慧医疗贯穿于院前、院中、院后服务全流程，用“机器跑”“数据跑”“网上跑”代替患者跑，打造全程一体、协同高效、连续闭环的诊疗服务新场景。（洪恒飞 本报记者 江 耘）