进一步释放茶产品消费潜力

前不久，淘宝发布的2024春茶消费趋势显示，3月以来，绿茶搜索量快速增长，相比去年涨幅超过300%；3月，春茶直播销量同比增长超过80%。中国茶叶流通协会数据显示，去年全国干毛茶总产量超333万吨，同比增长4.98%。

新茶饮、茶庄园、茶旅融合等新元素、新品类的快速涌现，既吸引越来越多年轻人爱上了茶，也满足了百姓消费升级需求。喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城、茶百道等新中式茶饮，将传统茶文化与消费新需求融合起来，以健康、时尚、多元等特征，顺应年轻消费者的偏好，让更多年轻人认识茶、喜欢茶。以茶促旅、以旅兴茶，茶文化旅游让旅行增添了绿色、生态、健康元素，满足消费者休闲、养生等多样化的需求。

同时要看到，与高质量发展要求相比，我国茶产业发展还存在一些短板。我国茶叶科技成果转化渠道较窄，跨界应用技术创新不足，茶叶品牌建设总体水平有待提高。为此，应抢抓市场机遇，在供给侧持续发力，不断提高优质茶消费品供给，丰富产品种类，提升产业附加值，推动茶产业高质量发展。

加大科技创新，促进产业转型升级。福建福鼎气象局搭建白茶气象服务平台，帮助茶企茶农查阅气象数据、监测茶树生长环境，推动智慧茶园建设。在陕西、湖南等地，泾渭茯茶、益阳茶厂等一批现代化生产线建成投产，促使茶叶加工向绿色、节能、安全、清洁方向发展。各地方相关部门要大力支持茶科技领域的创新发展，以茶叶重点产业链为导向，以市场需求为导向，积极推动创新成果转化。

联名推出新品、培育特色品牌……不少茶企通过多种营销方式，提升品牌影响力。茶叶经营主体要实施品种、品质、品牌齐头并进的发展策略，努力做新品、精品、名品。要打造茶企品牌建设综合体系和茶叶品牌服务平台，加强行业品牌和产业配套体系建设。深入挖掘与拓展各地茶产业特质和文化内涵，打造各具特色的茶叶品牌。

茶既是经济，也是文化。要做好茶文化的溯源、分类、归档工作，增强中国茶文化的国际影响力。把握好传统与创新、品饮与健康、标准化与个性化之间的关系，促进茶文化与新消费相结合，创新茶品制作技艺与饮茶新方式，让传统茶文化更广泛地融入日常生活之中，进一步释放消费潜力。

坚持绿色发展方向，强化品牌意识，优化营销流通环境，相信我国茶产业规模化、市场化、国际化之路将越行越宽，茶产业的这篇大文章将会越做越好。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 19 版）