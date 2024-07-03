两件民生实事提升乡亲幸福感

新征程上，乡村全面振兴的变化看得见、摸得着。近日，在河北平山县里庄村，记者看到了被农民交口称赞的两条“民生微笑曲线”：医疗和教育。

里庄村离革命圣地西柏坡25公里。村庄不大，1100多名村民，老人和小孩占了一半。卫生室在村南，小学在村北。

6月下旬的一天，是村里为65岁以上老人免费体检的日子。

6点半，村卫生室，老人们开始排队抽血。年近七旬的邢大爷说：“这几年，一年检查一次，我一次都没落。”

忙前忙后的村医贾文霞，从1997年起，就在里庄背起了出诊箱。2019年，全国开展医联体建设。次年，平山建设县域医共体，小小卫生室，从此大变样。贾文霞说：“药品多了，医护服务也多了。”

细瞧卫生室，药品装满四大柜子。“村里提需求，镇里来调配，有40多种药呢。”贾文霞说，药品都在医保目录，可直接结算。

诊疗间里，有理疗床、血氧仪、中医理疗包。“仪器都是县里配的。”贾文霞说。

医护人员也多了。“以前两个村医，现在镇卫生院每月来人，还能随时转诊。”体检现场的医护，有的来自县医院，有的来自镇卫生院。

今天的村卫生室，不再是简单的拿药窗口。翻看诊疗记录，一条上扬曲线格外清晰：享受体检、理疗等健康服务的农民，10年前不足1000人次，2023年增至近7000人次。

村中心小学里，两栋小楼房干净整洁，楼前一片向日葵生机勃勃。

正是课后活动时间，邢大爷11岁的孙女邢钰佳在上瑜伽课。30多平方米的活动室里，20个孩子铺开垫子，对着整面墙的镜子练习形体，有的对着镜子不时做一个笑脸。

2021年国家“双减”政策落地，村小学也有了课后服务。语文老师李艳持有瑜伽教练资格证，毛遂自荐做辅导。

透过课表看变化，又是一条学生的微笑上扬曲线。第一年，有瑜伽、跳绳、阅读、八段锦4个类别。第二年增加了书法、柏坡腰鼓。“双减”进入第三年，课后服务已扩充到9类，每天有2种可选。

“我前年加入阅读社，去年学腰鼓，今年练瑜伽。”邢钰佳年年有新体验。

医疗服务更便捷，乡村教育在发展。两件民生实事，两条上扬曲线，提升乡亲幸福感。“2023年，80%以上县财政支出用于民生。过去，村里人羡慕城里人。现在，咱村里人生活环境一年比一年好。”平山县委书记张前锋说。

里庄乡村全面振兴的步子越迈越坚实。“近年来村里新增配电变压器，水管进行了更新，环境持续整治，去年村里路实现硬化……”村党支部书记田鹏程一一列举。

《 人民日报 》（ 2024年07月03日 03 版）