“哄娃神器”或影响孩子情绪调节

科技日报讯 （记者张佳欣）近年来，不少父母都会随身携带“哄娃神器”，如平板电脑、智能手机等。每当孩子闹别扭，就播放他们喜欢的卡通片，或者让他们玩游戏，以安抚他们的情绪。那么，这种方式对孩子在未来生活中情绪调节有什么影响呢？匈牙利和加拿大的一个国际研究团队调查发现，用“哄娃神器”安抚发脾气的孩子，将导致他们无法学会情绪调节。研究论文发表在最近的《儿童和青少年精神病学前沿》杂志上。

“哄娃神器”也可称为“电子奶嘴”。论文资深作者、加拿大舍布鲁克大学研究员卡罗琳·菲茨帕特里克解释说，利用这种“哄娃神器”是一种阻止孩子发脾气的简单方法，而且在短期内非常有效。然而从长远来看，这种做法几乎没什么好处。

为了检验他们的论点，研究团队在2020年进行了初步评估，并在一年后进行了后续跟踪调查。300多名2—5岁儿童的父母完成了一份评估儿童和父母媒体使用情况的问卷。

研究人员发现，当父母更频繁地利用数码设备安抚孩子情绪时，一年后，孩子们在愤怒和沮丧情绪的管理能力方面表现得更差。在后续评估中，那些因为经历了负面情绪而频繁地接受“电子奶嘴”安抚的儿童，自我控制力的表现也很糟糕。

研究人员指出，发脾气是无法通过电子设备治愈的，孩子们必须学会如何管理自己的负面情绪。在这个学习过程中，孩子需要父母，而不是数字设备来帮助他们学会管理情绪。