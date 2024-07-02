一卡在手，乐享美好生活

社保查询、生活缴费，还可乘坐公交地铁、借阅图书、进景区博物馆，电子社保卡正承载越来越多功能。目前，全国电子社保卡领用人数突破10亿。

6月27日，“10亿电子社保卡 乐享美好生活”主题宣传活动启动仪式在天津市举行。本次主题宣传活动集展示、体验、办事、互动于一体，人社部门会同相关社保卡服务银行、保险基金机构，以“电子社保卡领用人数突破10亿”为契机，推广社保卡服务，促进人人“会”用卡、人人“涨”知识、人人“有”提升。

日活跃人数最高达840.77万

社保卡于1999年在上海首发，经过多年发展，持卡人数已超过13.8亿人。2018年4月22日，在首届“数字中国”建设成果展览会上，山东省青岛市的刘女士在现场领取了人力资源社会保障部签发的全国第一张电子社保卡。今年6月12日，全国电子社保卡领用人数突破10亿。

据了解，自首次签发以来，电子社保卡领用人数以每年新增2亿的规模增长。2019年达1亿，2020年达3亿，2021年达5亿，2022年达7亿，2023年达9亿，2024年6月突破10亿。通过亲情服务功能，电子社保卡可支持全年龄段人群使用，除成年人外，包括18岁以下儿童青少年0.89亿，60岁以上老年人2.38亿。电子社保卡访问量大，月活跃人数最高达1.56亿，日活跃人数最高达840.77万。

电子社保卡采用开放生态的发展路径，服务渠道从政府平台到社会渠道，服务事项从全国服务到属地服务，服务方式从扫码到刷脸，并与实体社保卡结合，贯通线上线下，累计服务超过500亿次。电子社保卡不仅成为了“数字人社”的重要抓手，更是数字化民生服务的基础载体，为群众提供了多渠道、全方位、便利化的线上服务。

持续拓展居民服务支撑能力

10亿电子社保卡，背后不仅是数字，更是发行、应用、服务、管理、运营等一套支撑体系。

——服务功能多。电子社保卡提供了二维码、身份认证、支付结算、亲情服务、亮证服务等基础功能，群众可通过扫码、验密、刷脸等方式完成身份认证，可通过主扫、被扫、线上操作等方式完成缴费支付。电子社保卡还实现了相关全国服务和属地服务的集成，已开通100项全国服务和1000余项各省市属地服务，2023年全年提供服务151亿次。其中，“就业在线”招聘求职服务共有249家各类人力资源服务机构入驻，累计发布1.67亿个岗位信息。支持群众参加职业技能培训，职业培训券累计发券5040.34万张，用券1275.93万张。12个省份接入全国“一卡通”服务专区，为群众享受“一卡通”服务提供指引。

——应用范围大。在人社业务领域，各地通过电子社保卡实现人社线上服务，陆续开通了社保查询、待遇认证、就业创业业务申办、职业培训信息查询、劳动用工服务、人才服务、社保卡“跨省通办”、职业伤害保障、工伤跨省异地就医结算、个人养老金服务等事项。群众持电子社保卡扫码即可快捷享受服务，比如青年人办理参保登记、享受就业服务，中年人参加职业培训、办理社保关系转移，老年人进行待遇资格认证、社保权益查询等。

在移动支付领域，探索社保卡银行账户线上应用、身份核验、信用服务等应用。6个省份的65个地市实现了扫码就医购药。26个省份实现了社保缴费、生活缴费、购物结算等移动支付。

此外，浙江、山东、江西、广东、海南、湖北、四川等地积极探索电子社保卡赋能“爱心码”“校园码”“信用码”“人才码”等应用，实现多场景下的“一码通用”，推动公共服务的数字一体化。部分地区可凭借电子社保卡办理不动产登记、住房公积金申领等业务。28个省份的238个地市可持卡乘坐公交地铁，30个省份的242个地市可持卡扫码进景区，28个省份的242个地市可持卡借阅图书、进博物馆等。