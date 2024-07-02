辽宁推出医保比价系统帮找药

不久前，72岁的辽宁大连退休职工苏阿姨学会了使用手机里的医保“比价神器”（一种查询系统，可以比对所有门诊统筹定点医药机构药品价格）。

在社区卫生服务中心工作人员的指导下，苏阿姨通过手机进入大连医保微信服务大厅，点击“门诊统筹药品价格”功能键，输入要买的药品“瑞格列奈片”，显示在距离她360米的一家药店最新售价为66.2元/盒，距离她617米的一家药店最新售价为65.9元/盒。

而沈阳市民宋女士最近也通过使用沈阳智慧医保APP中的“门诊统筹价格”查询功能，感受到了医保比价系统的便利性：“真是太方便了，我在家门口5分钟就买到了需要的药，又快又便宜。”

辽宁省实施职工医保门诊共济改革以来，越来越多的群众感受到了门诊处方流转购药的便利性。

近来，辽宁省医保局指导大连市、沈阳市相继推出门诊统筹定点医药机构配备药品“比价神器”，打通了医药机构进销存系统。参保群众在手机上输入自己想买药品的通用名或商品名，就能快速获取该药在不同药店、不同医疗机构的在售价格以及生产厂家、包装规格和报销比例等信息，实现医保药价在“掌上”一键查询、实时查询。同时，“比价神器”还具有购药地图导航功能，群众在查到有合适的药品后，可直接一键导航去购药，从而解决了群众“买不到药”“买高价药”“买药跑断腿”等问题，极大提高了购药便利性。

作为辽宁省首个医保药品比价系统，大连门诊统筹药品“比价神器”于2023年3月推出，搭载在“大连市医保局”微信公众号服务大厅的首页，全面覆盖产生医保结算数据的门诊统筹定点医药机构，售价取自定点医药机构最新一次售卖信息，并根据定点医药机构上传的记账数据实时更新。