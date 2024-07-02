中国在牙齿矫正领域不断取得新突破

您身边有小朋友在戴牙套整牙吗？是钢丝的，还是透明的？

和大部分现代医学一样，口腔正畸也起源于西方，如今已有100多年的历史。

1976年春天，北京口腔医院的正畸专业恢复对外挂号，一下子就挂出去了1500个。那时候只有5位医生，这1500个号，大家加班加点，好几年才能看完。直到1980年，正畸科才又一次对外挂号，人们听说了这个消息，提前一个星期就开始排队，挂号的队伍排出去三站地，甚至派出所民警都来维持秩序。

您可能不理解，有这么多人看正畸吗？

在我国，错合畸形的发病率高达70%。它不仅仅影响美观，还影响咀嚼功能，影响消化，影响口腔卫生，甚至影响心理健康。

但那时候，由于缺乏专业医生和高效的矫治工具，我国青少年儿童能够接受正畸治疗的机会，非常少。

我们的老院长王邦康教授在文献中看到了国外有关钛镍记忆合金丝的研究，这种新材料对口腔正畸能起到非常大的促进作用。于是，他带领团队自力更生搞研发，下了门诊，就蹬着自行车去科研院所做试验。一次一次的失败，又一次一次总结经验，不断摸索，屡败屡试，正是凭着不服输的志气，研制出了我国第一根国产记忆金属丝，并在此基础上建立了系统化的T—N矫治技术，有效提高了治疗效率，大大缩短治疗疗程，10年完成了3万例治疗。1992年，国家卫生部将其向全国推广，更多中国孩子用上了国际先进的正畸材料和正畸技术。1994年，中国镍钛丝走出国门，向美国、西欧、东南亚出口创汇。直到今天，我们临床上还在使用。

1997年，美国硅谷诞生了透明牙套，也叫做隐形矫治器。中国医生敏锐地意识到这是正畸学新技术的动向。2000年，我的导师白玉兴教授带领科研团队，开始研发国产无托槽隐形矫治系统，从牙颌模型数字化到3D打印，从软件开发到膜片测试，关关难过关关过。仅用3年时间，国产隐形矫治技术迅速成型并投入临床，中国正畸医生完成的隐形矫治病例令国际同行叹为观止。2011年，当美国的无托槽隐形矫治器正式进入中国，我们的国产隐形矫治器已占据半壁江山。中国孩子与世界同步，享受到了既经济便捷又美观舒适的隐形矫治。

2018年博士毕业后，我如愿成为一名正畸医生，每天接诊的患者来自祖国各地。前辈们用30年的艰苦奋斗，打破了外国公司的技术垄断，让中国牙齿矫正技术实现了从仿制到自主研发的跨越，实现了从零到百的突破。

2019年，我们开始瞄准人工智能辅助正畸系统的研发。智能诊断、智能决策，自动分析病例，提供治疗建议，云端交流、线上会诊，为基层医生、更为天南海北的患者提供帮助。如今，我们的智能软件在全国正畸医生中广泛使用，我们自主研发的正畸算法模型在国际AI比赛中频频获奖，一系列研究成果在国际大会和国际学术期刊相继发表。全世界都知道，中国在牙齿矫正领域已经走在人工智能的最前沿。

人民的健康需求就是中国正畸医生努力的方向。坚持自立自强、自主创新，在牙齿矫正这个小小的领域，我们一步一步走到了世界前列，并为健康中国建设贡献了自己的才智。

（作者为北京口腔医院口腔正畸科主治医师）