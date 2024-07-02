北京支持使用医保个人账户线上购药

本报北京7月1日电 （记者潘俊强）记者从北京市医疗保障局了解到：7月1日起，北京市参保人员可通过京东、美团购药平台线上使用医保个人账户，在300家医保定点零售药店购买非处方（OTC）药品。

据介绍，参保人员线上购买药品时，需要先登录两家平台，选择带有“医保”蓝色标识的药品，提交订单后，选择“北京医保个人账户支付”即可。药品费用由医保个人账户支付、配送费和包装费由个人支付，线上下单后购药平台即时配送药品。

线上购药还支持本市已备案家庭成员之间共济使用医保个人账户。目前，300家定点药店范围覆盖本市16个行政区和经济技术开发区。2022年，北京拓宽了个人账户使用的范围，参保人员的个人账户资金可由家庭成员共济使用。家庭成员共济使用个人账户时，参保人本人和共济的家庭成员须为本市参保人员，并完成个人账户家庭共济备案。参保人员线上可通过北京医保公共服务平台、“京通”小程序办理个人账户家庭共济备案，线下可通过各区经办机构窗口办理。备案成功后，即可共济使用个人账户线上购药。

目前，线上购药仅支持购买非处方药。对于医生在院内开具的处方药，本市参保人可以在开通医保移动支付的医院，通过手机线上进行支付购买。目前已有117家医院实现医保移动支付功能，有50家定点医院的自有应用（医院APP或小程序）上线了医保移动支付服务。对于医生开具的外配处方药，参保人可以到定点药店刷卡或扫医保码购买。北京市医疗保障局相关负责人表示，未来会积极探索研究线上购买处方药的工作，为参保人提供更多方便快捷的医保服务。

下一步，北京市医疗保障局将继续推进本市线上购药医保支付相关工作，不断增加非处方药品线上支付定点零售药店数量，覆盖更广泛的区域，让更多参保人员享受到便捷高效的医保服务，同时将持续加强对定点零售药店医保基金使用的监管，开展对药店药品价格的监测，保障医保基金安全高效运行。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 17 版）