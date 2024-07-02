为保护消费者亮出更多实招

编者按：经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前，以显著方式提请消费者注意；机关事业单位通过互联网提供公共服务，不得绑定单一互联网平台……围绕社会民生、群众关切，服务发展大局、强化法治支撑，7月1日起，《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》《互联网政务应用安全管理规定》等一批法律法规施行，切实以法治力量护航经济社会高质量发展。

随着近年来平台经济等新业态、新模式不断发展，消费者权益保护工作出现一些新情况、新问题。7月1日起，《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》（以下简称《条例》）正式施行。

“消保条例的颁布实施，进一步完善了我国消费者权益保护法律制度体系，加大了对消费者合法权益的保护力度。”中国消费者协会有关负责人表示，《条例》针对一些热点焦点痛点问题，都做出针对性规定，推出解决办法。

针对预付式消费，增加商家提前告知义务。预付式消费广泛用于娱乐、健身、美容等各类生活场景，但由于商业预付卡市场监管不严、缺乏风险防范机制等因素，一些商家“失联跑路”，时常引发投诉纠纷。

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示，《条例》对预付式消费进行了更细化的规定，要求经营者决定停业或者迁移服务场所，提前30日在醒目位置公告，出现重大经营风险应当停止收取预付款。但要从根源上解决预付式消费的维权退费难问题，还需监管部门、行业协会以及经营主体等各方共同发力，加强协同共治。

针对自动续费，要求以显著方式提醒。近年来，知识付费产业发展迅速。许多消费者逐渐培养出订阅会员服务的消费习惯，然而自动续费机制却频繁成为消费者不小心就会触碰的陷阱。许多客户端故意设置障碍以阻止用户取消订阅自动续费，例如不提供明确的取消操作路径，或者要求用户经历繁琐的步骤才能终止自动续费。

对此，《条例》明确，经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前，以显著方式提请消费者注意。

事实上，针对自动续费问题，一些地区大胆探索、先行先试。比如，今年1月1日起正式实施的《深圳经济特区消费者权益保护条例》要求，在自动展期、自动续费等日期前5日内，必须通过电话、短信、即时通信工具、电子邮件、消息推送等方式将服务内容、扣费金额等事项告知消费者。

针对大数据“杀熟”，首次规范差异化定价。这些年，平台大数据“杀熟”、以优惠订阅折扣诱导订阅后自动以原价续费等连环消费“陷阱”屡见不鲜。对此，消保条例规定，经营者不得在消费者不知情的情况下，对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同的价格或者收费标准。

中消协有关负责人表示，《条例》既保护消费者合法权益，又支持经营者合法经营，将为消费者合法权益维护亮出更多真招实招，让老百姓“消费环境优获得感强愿消费”，增强消费对经济发展的基础性作用。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 11 版）