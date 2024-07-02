提起中医药，第一反应会想到什么？是散发着淡淡药香的老药铺，还是望闻问切的年迈医师，抑或是煮沸的药炉、苦味的药汤？事实上，中医药近年来已经有了很大改变。

浙江省中医院研制“乌梅荷叶饮”，上线24小时售出115万单，年轻购买者占比80%以上；河南东济堂中医馆开设食养厨房，提供桑葚山药羹、茯苓煎饼等特色药膳，吸引众人排队品尝；某社交平台上，八段锦跟练视频达到数百个，有的播放量达数千万次……从养生茶饮到草本精油，从针灸刮痧到健身疗法，越来越多中医药产品和服务收获青睐与支持。随着中医药文化日益融入大众，“老中医”焕发出新活力。

找准中医药文化与健康新需求的契合点，是中医药历久弥新的关键。中医药文化包括天人合一、防治未病等理念，这与时下大众追求营养保健、养生休闲的健康目标不谋而合。比如，针对白天工作的上班族，多地中医院增设推拿科夜门诊，提供理疗、牵引等服务；瞄准20—40岁人群的脱发问题，杭州市第三人民医院推出低价养发饮，高峰时一日开出14万帖。聚焦养生需求、关注健康痛点，深挖中医药文化的健康理念内涵，“老中医”就能找到发展新路径、绽放时代新风采。

中医药之所以引发关注，也与新业态、新产品不断涌现有关。过去中医药“藏在深闺人未识”，如今中医药拥抱“国潮”概念，开辟出更多应用场景与产品类别。在广西，南宁市中西医结合医院制作包含甘草、薄荷、莲子等的中药材耳饰，受到年轻女性欢迎；在北京，白塔寺药店推出香薰布偶、莲蓬药锤、中药柜冰箱贴等文创产品，变身网红打卡地；在四川，成都一家商店开发枸杞拿铁、陈皮拿铁等“草本咖啡”，引来不少市民尝新……把握潮流、丰富载体，有利于中医药文化提升“能见度”、增加吸引力。

“药香也怕巷子深”，中医药要实现活态传承，少不了话语体系的创新与传播形式的拓展。线上，许多中医师开通新媒体账号、拍摄短视频，就网友关心问题答疑解惑；《中国中医药大会》等电视节目，趣味讲解中医药知识。线下，中医义诊活动比比皆是，方便群众就近免费享受“把脉问诊”服务；中医药科普读物层出不穷，一些地区专门编撰面向青少年的文化读本，推动中医药知识进校园、进课堂。以健康理念为基础，以治病扶伤为关怀，通过时代化、大众化、创新性阐释，中医药文化正走进千家万户，在更多人心中生根发芽。

在实践中创新，在传承中发展，传统中医药已经走上了一条焕新之路。同时也要看到，无论形式上怎么创新，守正永远是中医药的立身之本，中医药文化传播必须把健康理念放在优先位置。消费者也应注意，对于含有中药成分的产品，购买时务须看清说明。既追求多样性和新颖性，也保证适用性和安全性，持续推动中药质量提升和产业高质量发展，中医药才能实现新突破。

习近平总书记强调：“中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。”当前，中医药振兴发展大有可为。继续探寻时代价值、传承文化精华、坚持守正创新，中医药事业定能薪火相传，生生不息。

《 人民日报 》（ 2024年07月02日 05 版）