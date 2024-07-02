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健康“医”点通

@学生家长 暑假健康生活提示请收好

陈子源

2024年07月02日08:43 来源：人民网

步入7月，全国各地中小学生陆续迎来暑假生活。如何保障孩子的身心健康，度过一个健康、愉快的假期？为此，人民网采访了河南省儿童医院消化内科副主任医师孙波。

(责编：郝帅、高雷)




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