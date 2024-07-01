我国发布四类慢性病营养和运动指导原则

新华社北京7月1日电（记者李恒、董瑞丰）记者1日从国家卫生健康委了解到，国家卫生健康委委托国家心血管病中心牵头，组织相关领域专家，针对成人高血压、高血糖症、高脂血症、高尿酸血症等四类慢性病，研究制定了营养和运动指导原则（2024年版），进一步强化慢性病防控关口前移，提高慢性病患者维护和促进自身健康的能力。

根据指导原则，在营养方面，成人高血压、高血糖症、高脂血症、高尿酸血症等四类慢性病患者要坚持健康膳食、控制能量摄入、保证新鲜蔬菜和水果摄入量、限制烟酒或不饮酒等；在运动方面，四类慢性病患者要坚持有规律的运动，适度量力，循序渐进等。

据介绍，高血压是一种全身性疾病，可导致脑卒中、冠心病、心力衰竭、肾功能衰竭等严重并发症，目前我国成人高血压患病率约为27.5%。高血糖症（包括糖尿病前期和糖尿病）是一种以慢性血糖升高为特征的代谢状态，成人糖尿病患病率约为11.9%，糖尿病前期检出率为35.2%，50岁及以上成人糖尿病患病率更高。

高脂血症是一种由遗传因素和环境因素共同作用导致的脂质合成和代谢紊乱的疾病，成人高脂血症的患病率约为35.6%。高尿酸血症是一种代谢性疾病，总体患病率约为13.3%。

国家卫生健康委医疗应急司有关负责人说，各地要充分发挥各级医疗卫生机构引领带动作用，加强对相关慢性病患者营养和运动等非药物措施干预和指导，引导公众提高慢性病自我管理的健康意识，通过合理膳食和科学运动有效控制慢性病相关危险因素，不断提升群众健康水平。