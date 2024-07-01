京东推出北京“线上购药医保个账支付”服务 300家合作药店覆盖全北京

今年5月，北京医保个人账户线上购药工作启动后，作为首个面向民众提供“线上购药医保个账支付”服务的平台，京东在北京市医保局的统一部署和领导下，全力开展系统联调和门店接入工作，同时不断优化已开通服务的用户体验，扩大服务覆盖范围。截至6月30日，由京东买药秒送承接的“线上购药医保个账支付”服务，已正式接入300家医保定点零售药店，服务范围覆盖北京所有行政区，成为北京“线上购药医保个账支付”第一入口。目前，京东已经在北京、上海、东莞等城市推出线上购药医保支付服务，更多城市正在陆续开通中。

为了更好满足民众对便捷医疗服务的需求，让本市参保人员能够尽早用上医保个人账户线上购药服务，在此前为期一个多月的系统测试期间，京东以首批接入的13家药店为基础，通过增加运力供给、丰富配送手段等方式，不断扩大服务范围、保障配送时效，服务覆盖范围由最初北京五环内区域，逐步扩大至北京全境。

6月2日，家住朝阳区的李先生通过京东平台“线上购药医保个账支付”服务购买了一款止泻药，下单后仅16分钟就收到了药品。李先生表示，之前想要使用医保个账支付药费，只能通过医院或线下定点药房，现在，不仅是家庭常备药，就算是急用药品也能医保个账支付，买药过程更加便捷，同时还大大提升了医保个人账户的利用率。此后，李先生又先后3次通过京东“医保购药专区”购买药品，送达时间均在15分钟左右。李先生对该服务给予了充分肯定和好评。

截至6月30日，由京东买药秒送承接的“线上购药医保个账支付”服务已正式接入全市300家医保定点零售药店，服务范围覆盖北京所有行政区。北京本地参保人员打开京东APP搜索“北京医保”，即可进入“医保购药专区”，设置收货地址后可以看到附近的“医保个账”药店列表；进入药店并选择带有“医保个账”标签的药品，提交订单后选择“北京医保个人账户支付”，随后进行医保电子凭证线上授权，即可使用医保个人账户余额支付。支付成功后会提示返回京东APP，确认完成支付并由京东进行配送。

未来，京东将在北京市医保局的统一部署和领导下，不断优化服务流程、提升用户体验，为进一步满足民众便捷医疗服务需求做出更多努力。