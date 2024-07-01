洪涝灾害后，如何防范微生物感染？权威解答来了！

接触危害健康的微生物易感染哪些疾病？公众该如何应对可能出现的疾病？

中国中医科学院西苑医院副院长?宋坪：

洪涝灾害可以导致很多种疾病的暴发和流行，其中皮肤病可以占到一半以上。最常见的就是皮肤的感染，包括细菌感染和真菌感染等。细菌感染往往会有红肿热痛症状，患者在保持皮肤干爽的基础上，可以用一点红霉素软膏、莫匹罗星软膏等。真菌感染往往会在皮肤上出现一圈一圈不断扩大的红斑丘疹，或者在脚趾缝出现小水泡。这时候可以用一些抗真菌的药膏，如咪康唑、特比萘芬软膏等。

第二大类是过敏类的皮肤病，比如湿疹、皮炎、荨麻疹等。这类人群首先要清淡饮食，减少使用洗涤剂，可以口服一些抗过敏药。

第三大类是蚊虫叮咬，症状包括风团、丘疱疹、水疱等。大家要注意防蚊虫，被叮咬后可以涂一点炉甘石洗剂。皮肤情况如果严重，要尽快就医。

洪涝灾害后，如何做好个人卫生方面的消毒与防护？

中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所应急办主任、研究员?孙宗科：

第一，饭前便后要洗手，可以用肥皂和流动的水来洗手。

第二，不吃腐败变质或者霉变和受污染的食物，尤其是不要吃被洪水浸泡过的食物，不吃淹死、病死的禽畜等动物。

第三，生吃瓜果蔬菜一定要用洁净的水来清洗干净，少吃或者不吃凉拌的食品，生熟食品要分开加工和存放。

第四，定期对生活垃圾和粪坑粪池等环境喷洒消毒剂和杀虫剂，减少蚊虫的滋生。

还要注意的是，在血吸虫病流行的地区，要尽量避免直接接触洪水。如有不明原因的发热、腹泻、皮疹等相关症状，要及时就医。

洪涝地区人群在饮食上需要注意什么？哪些食物有助身体除湿？

中国中医科学院西苑医院副院长?宋坪：

饮食上总的原则是健运脾胃、祛暑化湿。

首先要清淡饮食。

其次，建议吃一些健脾胃、助消化、祛暑湿的食物，比如莲子、芡实、山药等可以健运脾胃，山楂、萝卜、麦芽可以助消化，紫苏叶、薄荷叶、荷叶可以祛暑湿。

最后，对于夏天容易乏力、困倦的朋友，推荐清暑益气汤。使用西瓜翠衣，就是西瓜皮去掉外面硬硬的蜡质的外皮，30克左右，西洋参3~5片，竹叶3克，药店里可以买到，加上300毫升的水，煮10分钟，放凉放温喝就可以了，可以起到益气消暑的作用。

洪涝灾害中，如果伤口被水浸泡过，该如何处理？有哪些需要注意的问题？

浙江大学医学院附属第二医院副院长?张茂：

对于被水浸泡过的伤口的处理，需要注意以下几点：

第一，伤口的止血很重要。如果伤口出血较多的话，可以用干净的布料压迫伤口，并尽快到医院处理。

第二，要判断水的污染程度和浸泡的时间。要尽快脱离污水，并用洁净的水比如瓶装的饮用水或者自来水冲洗伤口后尽快就医。

第三，要保护好伤口。如果伤口较大的话，要使用干净的纱布等布料临时包裹伤口，保证伤口干燥，避免再次受到污染和伤害，然后尽快就医处理。

到医院以后的处理，要充分冲洗和消毒伤口，确切的止血和去除污染物，同时需要口服或者静脉使用抗菌药物。如果伤口污染严重或者比较深，除了进行彻底的清创外，还要考虑破伤风的规范预防，可以请专业的医护人员进行判断处置。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会

编辑：李君 陈秀超