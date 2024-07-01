高质量发展调研行丨记者手记：在“天然氧吧”里感受中医“智”药

连续降雨后，起伏的山坡与葱郁的丛林在白雾缭绕中浑然一体，活泼的野兔与可爱的小麂于其间自由穿梭……近日，走进位于江西省南昌市的华润江中湾里制造基地（江中药谷），眼前优美怡人的景致，让记者难以相信这里竟然是一家中医药工厂。

作为华润江中制药集团有限责任公司的核心生产基地，放眼望去，占地2000多亩的江中药谷更像是一个“天然氧吧”：大面积区域被森林和湖泊覆盖，多种野生小动物来此栖息繁殖，整个厂区看不到工业管道，厂房也藏身在绿草斜坡之下。

“努力把生态保护做到极致，江中药谷在设计和建设中崇尚敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保护自然。”华润江中副总经理罗小荣告诉记者。

罗小荣介绍说，集约化布局设计释放了绿色空间，整个药谷保持了其原始山林的状态，是国内厂区自然空气洁净度最高的企业之一。

数据印证着企业的绿色实践：2023年华润江中万元产值综合能耗和碳排放强度相对2020年分别下降31%和49%，清洁能源电量使用占比规模为7.9%，相对2020年提升108%。

除了人与动物友好共存、人与自然和谐共生令人印象深刻，加大生产研发力度和推动智能制造也是江中药谷蓬勃发展的关键词。

为了改变人们对中药味道苦、口感差的“刻板印象”，在保证药效的基础上，公司加大研发力度，创新发展矫味、掩味以及提纯技术等，让良药不再苦口。

耳熟能详的健胃消食片、复方草珊瑚含片……伴随品牌持续研发创新，公司经营规模和净利润连年增长，2023年，江中药业资产总额61.29亿元，营业收入43.9亿元。

走进液体制剂车间，这里不仅没有浓郁的中草药熬制味道，也见不到制剂工人们忙碌的身影，参观长廊与全封闭、全监控、全自动的无人车间，被明亮的落地玻璃窗静静地隔离开来。

抬头向上看，只见上方的中央控制室担任整个车间的“大脑”，下达提取、纯化、配料、灌装、灭菌等各项指令。随后众多机械手臂此起彼落，有序完成各项工作，无人驾驶AGV小车将各种生产物料准确有序地送达。

拥有3个国家级的研发平台，世界领先的全自动无人中药液体制剂生产线……据介绍，华润江中已成为智能制造的标杆，先后被国家工信部、生态环境部等部门评为“智能制造试点示范”“中药智能制造新模式”“中国生态文明奖先进集体”等。

原料绿色无害化、生产高效洁净化、废物减量资源化、能源清洁低碳化，让自然生态和工业生产相得益彰，使传统中医药制造以智能化、科技化的面貌呈现。

罗小荣表示，下一步，公司将按照因地制宜发展新质生产力的要求，坚持以创新为驱动，在立足现有传统产业的基础上，持续源头减碳、绿色发展，进一步推动产业升级，让更多高品质中药产品走进千家万户。（记者邹多为、熊家林）