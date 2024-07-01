帮助孩子建立丰富的生活连接

随着卡牌在年轻人群中的风靡，被称为“抽抽乐”的直播拆卡，让不少未成年人沉迷其中。据报道，前不久，有未成年人在几个平台直播间下单拆卡，为拆出概率极小的“稀有卡”“隐藏卡”，“5天花了5万多元”。长时间看直播，热衷于购买各种类型的卡牌，再和他人交换，一些未成年人的成瘾性消费，引发社会关注。

爱玩是孩子的天性，每一代青少年都有自己的游戏。对于数字时代的青少年而言，网络游戏、视频直播是他们时常接触的娱乐方式。一些商家利用未成年人自制力较弱、辨别力不强，容易游戏上瘾、冲动消费的特点，通过各种营销方式设置消费陷阱，需要引起警惕并及时加以规范。

对未成年人的保护，既要关注机制建设，也要注重结果导向。就直播拆卡而言，应结合具体应用场景，建立可行机制，督促相关平台有效甄别未成年人身份，让各种防沉迷措施落到实处，不能仅打出“未成年人禁止下单”的告示了事。同时，应加大对商家的监管力度，及时处理违规店铺。从目标倒推，增强监管的针对性，促使商家推出更有价值的产品，才能让未成年人的线上生活更加健康、更有意思。

其实，一些孩子之所以沉迷直播拆卡等游戏，和缺少有意思、有意义的替代选择有很大关系。因此，要花心思、想办法为孩子们提供更丰富的选择。从开设各种劳动实践课，到增加易开展、参与感强的体育活动，近年来各地结合实际开展了有益探索。比如，在湖北罗田县实施多年的“希望家园”项目，汇聚大学生志愿者和乡村自身力量，对6至14岁青少年开展节假日托管，让许多孩子有了拔河、磨豆腐，参观消防站、科技馆等新鲜体验。防网络沉迷，不能只想着怎么监督或限制孩子，也要尽力创造更多屏幕之外的生活连接。这样更容易被他们接受，也能收到更好的效果。

在助力养成良好习惯方面，家长和老师既是监督者，也是孩子们的榜样。有的家长自己就是“低头族”，有的老师对学生长时间、高频次刷手机疏于提醒，这不利于孩子们形成足够的自制力，也无助于构建更有意义的生活方式。

坚持家校共育，老师做好领路人，家长充当好榜样，才能更好激发孩子成长的内驱力。比如，江西新余渝水区创新家校沟通机制，让家庭和学校互搭平台，学校广泛开展家长进校园、进课堂活动，老师也领着学生去家长办的养殖场、种植场等体验生活。老师、家长和孩子一起参与有意思的活动，共同营造出一个学校和家庭价值同频、行动同步的育人环境。在悉心的陪伴中，给孩子提供更多正向反馈，才能帮助孩子发现更好的自己、成为更好的自己。

身处信息技术飞速发展的时代，孩子们在成长道路上难免遇到各种“拆卡”式诱惑。对此，要因势利导，不能因噎废食。做好动态监管，共建清朗网络空间，强化家校协同，给予必要的引导和督促，提供足够的激励和关爱，发挥信息技术和产品的正向作用，才能让孩子拥有更有意思、更有意义的线上线下生活，更好理解和感知世界。

《 人民日报 》（ 2024年07月01日 05 版）