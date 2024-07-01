于“尽精微”中“致广大”

徜徉广东广州荔湾区永庆坊，抚红砖灰砖老墙，赏西关大屋“三件头”，体验非遗掐丝珐琅，人人皆可在城市肌理中感悟岁月沉淀，感受发展活力。

走进大益茶庭小憩，店长廖海韵边娴熟地泡起普洱，边打开话匣子：“永庆坊历史悠久，是文化和艺术的汇聚地，与品味传统茶、品鉴现代茶饮的体验很契合。”品读城市与品茶有异曲同工之处。实践中，如何实现古与今、传统与现代的结合，让老街巷既留住“面子”，又做实“里子”？

保存肌理、守住格局，不能大拆大建，而应在精微上下功夫。大益茶庭所在位置，以前是年久失修的旧房子。为了用好这块地方，相关部门在原址基础上进行重点加固，对损毁部分用玻璃建筑加以改造，融合了红砖墙体和玻璃墙面。墙还是原来的墙，砖也是原来的砖，把“危房”加固的同时，形成了居民乐见、商家可用的融合风格。可见，修葺历史文化街区，既要从宏观规划，保留区域原有肌理、建筑风貌，又要从微观着笔，做好建筑维护、功能配套。如此，方能便利人们找寻凝固的城市印记。

习近平总书记在广州考察时指出：“要突出地方特色，注重人居环境改善，更多采用微改造这种‘绣花’功夫，注重文明传承、文化延续，让城市留下记忆，让人们记住乡愁。”城市规划和建设，必须尊重城市现状和历史沿革。秉持适应性设计理念进行微改造，处理好“尽精微”与“致广大”的关系，当是保护、更新、利用的一个重要路径。

把握好改造之“微”与民生之“大”。永庆坊曾面临路石破碎、线缆交织、管网老化等问题，街面破败、居住环境差。改造，在很大程度上是应民生所需。尽量保留老建筑的空间肌理、外部轮廓，对必要处进行修复，是改造之“微”；路面修整，线缆入地，对卫生、排水、照明、消防、通信等设施进行改善，以现代化手段优化人居环境，是民生之“大”。岭南建筑整体风貌特色留住了，现代生活的便利度增加了，街巷的吸引力也随之提升。城市更新，民生为要。既保护好城市历史文化遗存，又改善人居环境，让历史文化和现代生活融为一体，才能以城市微改造增进民生福祉。

统筹好更新之“微”与治理之“重”。改造更新涉及多方主体、多元利益，需要建立良性互动机制。永庆坊的微改造中，广州市、区、社区三级联动，从规划、设计、建设、运维等方面引导群众参与，并成立涵盖多方的委员会。举办20余场讨论活动，收集100多条问题，听取接受专家建议15份……得益于广泛听民声、汇民意，最大程度集众智、聚民心，更新改造过程中的矛盾纠纷大为减少。如今，这一协商理念已嵌入当地基层治理的长效机制。以城市微更新推动治理创新，确保透明、公平，有利于更好践行“人民城市人民建、人民城市为人民”，让人民群众共享发展与治理的成果。

在永庆坊漫步，不经意间就能与广彩、广绣、珐琅、榄雕、醒狮等非遗项目相遇。一位游客有感而发：“这不就是高品质生活和高品位文化的结合嘛。”老街区活了，新业态多了，人气更足了，一座城由内而外散发出古今交融的魅力，正在焕发新的青春。

（作者为本报评论部编辑）

《 人民日报 》（ 2024年07月01日 05 版）