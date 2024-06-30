新华社北京6月30日电 题：事关13.34亿参保人！2024年医保药品目录调整7月1日启动

新华社记者彭韵佳

医保药品目录调整关系着每一名参保人。

7月1日，今年医保药品目录调整工作正式启动，符合条件的医药企业可以开始提交申报材料。

哪些药品有望纳入目录？今年医保药品目录调整有哪些重点？《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》中，能找到“答案”。

——纳新药、降药价，更多新药、好药有望进医保。

工作方案明确，目录外5类药品可以申报参加2024年医保目录调整，包括儿童用药、罕见病用药、适应症或功能主治发生重大变化的药品等。

今年的申报条件也进行了小幅调整，按规则对药品获批和修改适应症的时间要求进行了顺延，2019年1月1日以后获批上市或修改适应症的药品可以提出申报。这意味着，更多新药将被纳入国家医保药品目录。

经过此前的6轮调整，国家医保药品目录已累计新增纳入744个药品，包括通过谈判新增的446个药品，其中大部分为近年来新上市、临床价值高的药品，覆盖目录31个治疗领域。

目前，医保药品目录准入方式为企业申报制，申报范围主要聚焦5年内新上市药品。在此影响下，5年内新上市药品在当年新增品种中的占比，已从2019年的32%提高至2023年的97.6%。以2023年为例，共有57个品种实现“当年获批、当年纳入目录”。

除了申报环节，后续的评审、测算、谈判等流程也对创新药给予“倾斜”。如在评审测算环节，将创新性作为重要指标，提升创新药的竞争优势。

——调“老药”、腾空间，引导药品目录“提档升级”。

经过多次调整，国家医保药品目录已经累计调出395个疗效不确切、易滥用、临床被淘汰或者即将退市的药品。

今年的工作方案对调出品种范围进行明确，将近3年未向医保定点医药机构供应的常规目录药品，以及未按协议约定保障市场供应的谈判药品列为重点考虑的情形，以帮助强化供应保障管理。

“吐故纳新”，更多新药、好药将进入医保药品目录。

——更科学、更规范，药品目录调整将更加公开、透明。

今年的工作方案进一步强化专家监督管理，明确专家参与规则和遴选标准条件，加强对参与专家的专业培训和指导，提高评审测算的科学性、规范性。

据介绍，近年来专家评审规则已趋于稳定，主要采取专家讨论和个人评分同时进行的方式，争取传达给企业稳定的预期。

今年8月至9月为专家评审阶段。根据企业申报情况，药学、临床、药物经济学、医保管理等方面的专家将联合评审，形成拟直接调入、拟谈判或竞价调入、拟直接调出等药品建议名单，同时将对拟谈判或竞价药品的规格、医保支付范围等进行论证确定。

在谈判环节，医保谈判专家将分组与医药企业就药品支付标准进行“面对面”谈判磋商，并根据谈判结果决定药品能否进医保、以什么价格进医保。

截至2023年底，我国基本医疗保险参保人数约13.34亿人。一轮轮医保药品目录调整，正切实帮助参保人用上更多好药，减轻医药费用负担。