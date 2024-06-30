柳丽华：立足党政协同“大党建”格局 推进公立医院高质量发展

近年来，山东大学第二医院（以下简称“山大二院”）以高质量党建为引领旗帜，积极构建党政协同“大党建”格局，坚持“综合型、特色型、引领型、人文型、国际化”发展定位，持续擦亮“齐鲁系”“国家队”“学院派”三张名片。近日，人民好医生客户端邀请山东大学第二医院党委书记柳丽华，就山大二院在党建工作方面的探索实践、特色做法和创新举措进行分享。

用好“金钥匙”推进“大融合”

“全面加强党的领导是医院改革发展沿着正确方向前进的坚实政治保障，是医院身处改革深水区、发展关键时期的高质量发展引领。”柳丽华认为，党建和医院业务发展为双螺旋结构关系，党建是促进医院高质量发展的根本保证，而医院发展则是检验党建工作是否深入推进的重要标准之一。山大二院要积极用好“大党建”这一“金钥匙”，做好党政协同工作，推进党建业务“大融合”。

“党建把准公立医院发展‘大方向’，有利于建设院内积极‘政治生态。”柳丽华介绍说，加强党对医院的全面领导，落实相关政策要求，不仅能充分发挥党委“把方向、管大局、做决策、促改革、保落实”的领导作用，确保发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，切实把党的政治优势和医院现代化治理深入结合，还能加强院内思想引领能力、全员凝聚能力、担当落实能力、变革塑造能力、服务群众能力、拒腐防变能力，画出山大二院全院上下最大“同心圆”，同步迈向“新二院”时代。

柳丽华说，为了将领导班子核心思想最大程度的凝聚在一起，山大二院积极打造讲政治、讲团结、讲奉献、讲担当、讲规矩的五讲领导班子，助力医院党建和业务深度融合。此外，为实现医院差异化发展，山大二院积极推进“1237”行动计划，实施“高峰学科－高原学科－特色学科－培养学科”学科分层布局和分类建设，以“你有我优、你弱我强”的目标积极发展特色学科，以点带面推动医院高质量发展，目前已初见成效。

“四力”共行推动医院高质量发展

“医院的发展需要党的创新理论来不断武装思想。”柳丽华表示，在党建的理论研究上，院领导应永无止境、不断学习。在医院高质量发展、画好全院同心圆上，院领导也需要以创新举措不断将目标变为“现实”。山大二院坚持党对医院的全面领导，坚持与国家战略同频共振、政策同向同力，建造积极向上的政治生态，以有战略发展规划、空间布局的“党建”为抓手，进一步推动人才、学科、医院高质量发展。

“山大二院坚定不移走研究型医院道路，全力引进、培养研究型人才队伍，并不断提升医学科技研发、人才培养、成果转化和服务社会能力。”柳丽华介绍说，为了助力缓解“大而不强”的发展问题，山大二院还将积极发挥“国家队”作用，在众多公立医院中起到引领带动作用，勇于出创新模式、发展理念、管理思路，助力更多公立医院构建新发展格局。

此外，柳丽华认为，公立医院高质量发展的关键在于“人”。山大二院坚持“以人为本”，通过人文呵护、待遇保障、环境升级等措施，为职工们打造有信心、有自信、有尊严、有格局、有温度的就业环境。党员领导还充分发挥表率作用，增强医院职工个人内驱力，实现“主动去做、主动做好”，并带动以科室为单位的能量团“充满电”。

“山大二院应因势而动、应势而谋、顺势而为、乘势而上，聚焦人民群众对健康多层次多样化的需求，以质量和安全为核心，以技术引领为抓手，打造‘一老一小、一微一重、一慢一康’特色技术体系，持续擦亮‘齐鲁系’名片。”柳丽华说。

打造三个“品牌”优质服务落地

柳丽华介绍，山大二院传承齐鲁医学血脉基因，扎根泉城、服务山东、辐射全国。为进一步打造医院品牌影响力，柳丽华介绍了山大二院在“一带一路”“乡村振兴”“党建共建”等方面的三项举措：

第一是山大二院心内科党支部依托心电中心“一带一路”应急平台，运用先进的可穿戴无线电传输诊断设备，将优质医疗服务延伸到国外。目前该项工作已服务印尼、巴西、尼泊尔等19个国家，通过远程医疗服务，受检者的心电图、血压、血糖等健康数据可实时传输到会诊现场，由心内科专家根据相关数据有针对性地提出诊疗建议。

第二是山大二院普外科党支部通过互联网医疗，托底基层老百姓健康，助力乡村振兴。为加强基层“一老一小”健康保障，山大二院下沉优质的医疗资源，进一步促进了分级诊疗工作。此外，山大二院还通过送“医”下乡等活动，将“国家队”医疗资源送到百姓身边。

第三是山大二院创新开展“鲁疆支部云共建”活动，将援疆工作日常化、系统化。山大二院已连续20多年开展援疆工作，目前通过“鲁疆支部云共建”活动，已经实现新疆患者在家门口就能享受到优质的诊疗服务。

“我们想用实际行动，将党建写在城市角落、田间地头、高山边疆，写在我们所能辐射的地方，并以我们的力量全方位保障人民健康。”柳丽华说。