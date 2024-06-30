6月28日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、山东立健药店连锁参与的第四届“人民健康之星”科普行动（山东站）走进山东省烟台市，为到场居民提供了知识普及、用药咨询、慢病筛查等健康服务。

第四届“人民健康之星”科普行动走进山东烟台

以岭药业相关项目负责人任计辉认为，理论创新带动产业创新是中医药发展的规律，中医络病理论创新及转化研究是中医诊疗方面的一大进步。“以岭药业将以中华通络养生八字经（通络、养精、动形、静神）为引领，推动慢病防治新理念惠及更多人群。同时，作为参与方之一，以岭药业将积极参与各项公益事业，推动‘人民健康之星’项目落地实施，助力传播健康知识，普及健康理念，并通过寻找慢病患者中疾病管理良好的优秀案例进行分享，进而让更多慢病患者学习优秀的慢病管理经验。”

“山东立健药店连锁将继续秉承‘立志为民，健康百姓’的服务宗旨，积极参与‘人民健康之星’科普行动各项工作，引导、激励群众了解、掌握慢病知识，践行健康生活方式，降低慢病发病率，促进公民健康素养提升，助力‘健康中国2030’目标早日实现。”山东立健药店连锁胶东东区分公司总经理丁春风说。

现场，烟台山医院心内二科主任宇大伟开展《通心养心强心》科普讲座。宇大伟说：“夏季气温较高，高血压患者应少吃咸食，盐摄入过多可能导致血管硬化和血压升高；少吃含糖量高的食物，糖分在体内转化成脂肪，容易造成动脉硬化；戒烟少酒，有烟酒嗜好的高血压患者心肌梗塞、脑中风发病率更高。此外，要保持良好心情，适度参与体育锻炼，避免高温时间外出，多吃鱼、瘦肉、鸡蛋、豆类及豆制品等含优质蛋白和维生素的食物，增强自身免疫力。”

在第四届“人民健康之星”科普行动（山东站）启动后，以岭药业向山东立健药店连锁捐赠500本《通络护心脑》书籍，用于免费向周边居民分发阅读。

在“健康达人秀”环节，三位健康达人分享了健康管理经验和养生心得。烟台山医院心内科主任医师于凤霞、南院内二科主治医师刘文，中国人民解放军第九七〇医院神经内科主治医师王荣、心血管内科副主任方媛媛、烟台院区神经内科主治医师代晓晓为大家提供了身体检查、用药咨询、疾病管理等健康服务。

“平时忽略了身体释放的一些信号，非常感谢‘人民健康之星’科普行动，让我有机会可以近距离与专家交流。”“科普讲座和健康咨询使我对心脑血管疾病等健康知识及科学的生活方式有了更进一步的认知，真是收获满满！”暖心周到的健康服务得到了居民的一致好评，大家纷纷表示受益匪浅。

据了解，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。