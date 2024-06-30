专家提示：洪涝灾害地区，应科学预防水源性疾病

新华社北京6月29日电（记者李恒）当前，我国多地发生严重洪涝灾害，当地的水质易受影响。对此，专家提示，为预防水源性疾病，公众要选择卫生安全的水，不喝来源不明或受污染的水，避免接触不安全的水，不在水源地附近随意倾倒垃圾和污水，以免污染水源和周边环境。

“洪涝灾害后，洪水可能淹没或破坏水源地以及制配水的设施设备，水源就容易受到污染，自来水管线等可能出现破损、渗漏，这样水源性传染病发生的风险就会增加。”中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所应急办主任、研究员孙宗科说。

专家建议，洪涝灾害初期公众可以选择瓶装水、桶装水和应急供水。如果当地不具备饮用瓶装水、桶装水条件时，水要烧开之后再喝。洪水过后，被淹没的水井要彻底清淤，经过消毒检测合格后再恢复使用。在正式恢复供水之前，自来水要经过疾控部门检测。

夏天天气湿热，尤其是南方部分发生洪涝灾害的地区，公众在饮食上要注意什么？“总原则是健运脾胃、祛暑化湿。”中国中医科学院西苑医院副院长宋坪建议，公众要保持清淡饮食，避免过于油腻、生冷食物，减轻脾胃负担。多吃健脾胃、助消化、祛暑湿的食物，如莲子、山楂、薄荷叶等。