永葆医者仁心——来自医学毕业季的医者誓言

面对亿万人民的健康需求，医学院校如何培养更多人民满意的医生？

6月28日上午，北京协和医学院举行2024届毕业典礼暨学位授予仪式，1700多名医学生即将完成学业，成为一名“新医者”。

“万婴之母”林巧稚、中国护理教育开拓者聂毓禅……百年来，协和培养了众多优秀医者，在中国现代医学发展史上发挥着重要作用。

“协和人应走‘尊科学济人道’的道路，有‘寓高贵于朴实’的操守，‘以天下为己任’的情怀，‘助众生求福祉’的作为。”中国工程院副院长、北京协和医学院校长王辰院士寄语毕业生“在实践中要主动吃苦”“积极地面对未来，成就事业、生活、人生”。

此刻，回望前辈们的足迹，当代青年感悟医者的使命与责任，也牢记时代赋予他们的考验与重托——

“医学关乎人的身心健康，服务于大众，更关乎社会公平与和谐。”作为基础学院流行病与卫生统计学专业的一名硕士毕业生，陈飞龙立志要将统计学理论运用于公众健康调查，实现统计学和医学的交叉融合，让更多人享有健康的权利。

随着人类疾病谱的变化和医学模式的转变，人们对临床医师也提出了更高要求。临床医学八年制博士毕业生高仕奇说：“要通过学习实践不断提高自己的专业水平，但更需要始终保持对医学的热忱和对患者的关爱。”

护士是距离患者最近、接触患者时间最长的专业人员，守护着百姓健康。如何成为一名更合格的新时代“白衣天使”？

“毕业只是起点，没有‘完成时’，只有‘进行时’，还要保持‘加速度’。”护理学专业本科毕业生朱梦涵已经做好冲向重症救护一线的准备。

连日来，全国多所医学院校陆续迎来毕业季：复旦大学上海医学院将专业的医学知识用小品表演等方式为毕业生上“最后一课”；海南医科大学通过制作合影留念展板等方式，为毕业生留下珍贵的记忆……

海南医科大学校长、中国科学院院士陈国强告诉毕业生要永远保持对生命的最大尊重，投身济世安邦、利国利民的伟大事业中。

“医学不仅是科学，也是人文。”作为一名“老卫生人”，中国红十字会会长、中国科学院院士陈竺寄语即将踏上人生新旅途的青年学子：“常修从医之德、永葆医者仁心，用温暖之心对待每一位患者，用真诚情感护航每一个生命，秉持‘敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆’的精神。”

青春之帆，在奋斗中高扬；人生芳华，在奉献中绽放。这些“白衣天使”们即将踏出校园，用年轻的肩膀接续守护人民健康的重担，向着远方与梦想开启新的征程。（记者李恒）