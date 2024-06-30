聚焦消法条例丨有何亮点？

新华社天津6月29日电（记者白佳丽）近年来，随着我国经济社会快速发展，消费新业态、新模式不断涌现，消费者权益保护也面临新情况、新问题。大数据杀熟、自动续费难取消、网络直播带货“以假充真”“以次充好”、预付式消费商家跑路……数据显示，2023年，全国市场监管系统共受理投诉1740.3万件。

为了进一步完善我国消费者权益保护法律制度体系，今年7月1日，《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》将施行。

1994年开始实施的《中华人民共和国消费者权益保护法》，深刻影响了市场经济和社会生活的方方面面，成为一部家喻户晓的法律。2013年，消法进行了第二次修订。条例作为消法施行30年来首次出台的配套行政法规，在我国消费者权益保护事业发展史上具有重要里程碑意义。

“2013年第二次修订以来，随着我国新型消费的蓬勃发展，一些新的问题也不可避免地相伴而生。同时，传统消费也有一些老大难问题还没有得到根本解决。为了增强消法的可操作性，有效回应社会关切，市场监管总局配合司法部起草出台了条例。”市场监管总局副局长柳军表示。

据介绍，条例共7章53条，主要规定了以下内容：一是细化和补充经营者义务相关规定。二是完善网络消费相关规定。三是强化预付式消费经营者义务。四是规范消费索赔行为。五是明确政府消费者权益保护工作职责。

此外，条例明确了消费者协会履职要求，细化了消费争议解决相关规定，对违法行为规定了相应的法律责任。

条例公布后，与时俱进的特点备受关注。如条例明确，经营者提供网络游戏服务，应当符合国家有关规定和标准，依法保护未成年人身心健康。对“霸王条款”“刷单炒信”“强制搭售”等新问题，也作出了专门的规定。

条例对消法中相对原则性的条文作出了更细化、更具体的规定。如关于预付式消费，条例明确，经营者决定停业或迁址的，应当提前30天告知消费者，并按照消费者的要求继续履行义务或者退还未消费的预付款余额。

条例还倡导文明、健康、绿色的消费理念和消费方式，强调不得利用投诉、举报牟取不正当利益，侵害经营者的合法权益，扰乱市场经济秩序。同时，完善消费纠纷先行和解、行政调解、多元化解等机制，把更多纠纷化解在源头、消灭在萌芽状态。

中国消费者协会表示，条例既保护消费者合法权益，又支持经营者合法经营；既与消法有效衔接，又与时俱进；既注重对人民群众消费权益的普遍保护，又体现对弱势消费群体的特别保护；既注重社会共同治理，又强调各有侧重。