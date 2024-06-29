山西临猗：医养融合 共护健康幸福晚年

“你看，这是我们的血压测量登记表。平时有不舒服的情况，打个电话医生就来了。住这儿心里踏实着呢！”近日，在山西省运城市临猗县北景乡中心卫生院内，老人罗玉茂指着手中的表格说。北景乡中心卫生院探索的住、养、医、康“四位一体”医养结合新模式，为当地老年人提供了全方位的照料服务。

为了确保老年人都能得到专业的医疗服务，卫生院配备了一支由执业医师、执业助理医师、执业护士、医技人员、其他专业技术人员组成的医疗团队，引进心电监护仪、除颤仪等先进医疗设备，并与市中心医院、县医院建立了绿色转诊通道，为入住的老年人提供健康保障。

除了医疗服务外，卫生院还提供专业的照料服务。理疗中心依托中医专科优势，定期开展中医针刺、灸类、推拿等适宜技术项目。

为了丰富老年人的精神生活，北景乡中心卫生院还特别设立了活动中心。

随着健康养老理念深入人心，医养签约成为连接医疗机构与养老服务的桥梁。根据临猗县卫生健康局的调研数据，县里60岁及以上老年人口10.67万人，占常住人口的22%；65岁及以上老年人口7.4万人，占常住人口的15%；失能老人1545人、半失能老人3539人。

近年来，临猗县积极应对人口老龄化发展形势，依托医疗资源富集优势，大力推进医疗卫生与养老服务相结合，探索“医老、护老、养老、终老”服务模式，走出了一条“医养一体化”特色发展之路。

除了筹集资金、落实土地、推进医养结合项目建设，临猗县还创新推出“医养签约”模式，按照“就近便捷、互利互惠”的原则，鼓励养老机构与周边医疗机构签订长期合作协议，结为定点对口服务单位或医养结合体。目前，全县共32家养老机构与医疗机构签订了协议，为老年人提供一系列一体化健康养老服务。