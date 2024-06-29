洪涝灾害后，如何做好健康防护

当前，我国全面进入主汛期，多地发生严重洪涝灾害。洪涝灾害结束后，各种污物随水流动，公众应如何做好个人清洁和疾病预防？6月28日，国家卫生健康委就此举行新闻发布会，回应社会关切。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上介绍，当前，国家卫健委正指导各地扎实做好汛期医疗应急和医疗救治保障，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

一是要提前谋划部署，做好应急准备。指导各地制定和完善医疗卫生应急预案，组织医疗应急队伍开展演练，提升现场处置能力。二是强化监测预警，及时动态调度。与应急管理、公安、气象、交通等部门建立信息通报机制，强化灾害信息监测预警，调度指导受灾省份做好医疗应急等工作。三是做好突发状况应对，保障群众诊疗需求。开展医疗机构防灾、减灾检查，保证医疗人员在岗和医疗设备正常运转，各项医疗服务有序开展。四是加强预防，做好灾后防疫工作。储备医用消杀物资，加强科普宣传，防止灾后出现疫情。

洪涝灾害发生后，环境卫生问题往往是导致疾病传播的重要因素。中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所应急办主任、研究员孙宗科表示，在洪涝灾害之后，为了尽快恢复正常的生产生活秩序，开展环境卫生整治工作是非常必要的。“对于过水的、淹没的或者内涝的村镇，要在洪水退去之后尽快开展清淤，对庭院进行整修，厕所、垃圾点位要尽快修复，把淤积的垃圾尽快清理。”孙宗科提示，饮用水安全方面，最重要的就是尽量喝开水、尽量喝符合标准的饮用水。

为了预防水源性疾病，首先是要选择卫生安全的水；其次是不喝来源不明或者受污染的水，不用来源不明或受污染的水刷牙、漱口、洗菜等；再次是要避免接触不安全的水。洪涝灾害后，每个人都要养成良好的卫生习惯，不在水源地附近随意倾倒垃圾和污水，不随地大小便，以免污染水源和周边的环境。

中国中医科学院西苑医院副院长宋坪还提示，公众要注意皮肤的防护和卫生，尽量不要让皮肤长时间泡在水里，尽量避免划伤皮肤、不要抓挠皮肤，接触脏后要尽快清洁。同时，尽量避免周围的环境损伤皮肤，比如高温高湿环境或日光暴晒，注意防蚊虫。