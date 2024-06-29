日本又有76人疑因服用小林制药红曲保健品死亡

据日本广播协会电视台报道，日本厚生劳动省28日表示，在小林制药公司含红曲成分保健品致消费者健康受损事件中，疑似因服用该公司红曲保健品而死亡的消费者新增76人。

日本厚生劳动大臣武见敬三当日在记者会上说，又发现76名生前曾服用小林制药红曲保健品的消费者。他们的死因与小林制药红曲保健品疑似存在关联。小林制药正在调查其中的因果关系。

小林制药28日就相关情况发布了新闻公报。公报说，小林制药又收到来自170名死亡消费者家属的咨询，其中76名死者在生前服用过该公司的红曲保健品，但他们的死亡与服用该公司红曲保健品是否存在因果关系仍在调查中。其他94名死者经调查已确认其死亡与小林制药红曲保健品无关联。

对于疑似因服用小林制药红曲保健品而死亡的消费者人数，武见敬三28日在记者会上说，厚生劳动省27日才接到小林制药的相关情况报告。小林制药掌握了最新死亡人数却没有及时报告，这非常遗憾。他说，今后关于死亡案例的调查将由厚生劳动省直接负责。

厚生劳动省公布的数据显示，截至6月26日，小林制药的问题红曲保健品已导致5人死亡，289人住院(包含已出院人数)，1656人前往医疗机构就诊。但根据小林制药28日的公报，上述5名死者中，有1人的死亡经确认与服用该公司红曲保健品无关。