口气恼人 多学科专家共同揭秘“元凶”

口腔是消化系统的开始，与呼吸道相通，当消化系统和呼吸系统出现某些相关疾病时，可能造成口气。

复旦大学附属华东医院消化内科主任陈源文主任医师28日接受采访时表示，消化不良者胃肠道功能较弱，食物不易消化和排空且在胃内存留的时间延长，食物在细菌的作用下腐败并释放出挥发出异味，腐败食物及其异味极易反流，异味经口腔呼出或残留于口腔，便形成了口气。嗳气、饱胀等都是消化不良的表现。

“造成口气的原因还有肾病、血液病、糖尿病酮症酸中毒等。另外，精神处于紧张和焦虑状态、女性在生理期时，也都可能产生口气问题。”陈源文介绍，对于消化科医生来说，首先要做的就是排查幽门螺杆菌感染。口气与急性胃幽门螺杆菌感染有较大关联，幽门螺杆菌可能通过产生氨和硫化氢导致口气。

“气运身动 活力无限”专场上海健康大讲堂活动举行。(上海市健康促进中心供图)

据悉，“气运身动 活力无限”专场上海健康大讲堂活动特别邀请了复旦大学附属华东医院口气多学科联合门诊的3位专家，共同揭秘口气“元凶”。本次活动由上海市卫生健康委员会指导，上海市爱国卫生运动委员会办公室和上海市健康促进中心主办。

复旦大学附属华东医院口腔科主任李静副主任医师介绍，口气分为两种：生理性口气和病理性口气。产生生理性口气的原因包括：食用了有异味的刺激性食物；因抽烟、饮酒等不良生活习惯引起的短暂性口腔异味；因夜间口腔细菌过度生长引起。病理性口气根据来源可分为口源性口气和非口源性口气两大类。口源性口气即口腔问题产生的口气；非口源性引起的口气通常是由于消化道、呼吸道(包括鼻部咽部)甚至全身疾病，如糖尿病、肝病、肾病、肺病、胃病等引起。

李静介绍，生理性口气与不良生活和卫生习惯有一定关系。进食香料、大蒜、洋葱、榴梿等刺激性食物、饮料，吸烟、长期饮酒、熬夜失眠等均可引起生理性口气。因此，要预防或解决此类口气的发生，需要保持口腔清洁、忌烟酒、养成良好的作息习惯。李静提醒：“舌背有许多沟裂和凹陷，食物、细菌、白细胞和脱落的上皮细胞都可在舌背堆积而引起口气。因此，在发现自己的舌苔很厚或颜色很深时，可用牙刷背面的硅胶颗粒轻柔地刷洗舌苔，这对保持口气清新是有必要的。”

有些时候，即使嘴部紧闭，难闻的异味还会从鼻部散发出来，这是何故？“这可能与鼻、咽部疾病有关。”该院耳鼻咽喉科主任韩朝主任医师解释，“鼻腔、咽部相邻于口腔，鼻腔和咽部的某些疾病也可能导致口气的发生，如：扁桃体结石、干燥性鼻炎、萎缩性鼻炎、真菌性鼻窦炎等。这些疾病会造成局部自身清洁障碍，造成分泌物和组织碎屑堆积，厌氧性细菌和其他各种细菌生长产生腐败物，随着呼吸散发出异味。”

韩朝介绍，其在联合门诊中发现，一些成年人的口气是因扁桃体结石所致。由于孩子时期的免疫系统尚未完全建立，很容易发生扁桃体炎。扁桃体常常会出现一定程度的肿大现象，成年后扁桃体开始萎缩，但表面的隐窝有的较深，很容易蓄积食物残渣的成分，蓄积时间较长后就易产生局部的腐败和感染，从而导致口腔内异味。这位专家表示，成年人的扁桃体已经没有多少防御功能，此时通过手术切除，很多成年患者的口气问题在术后即刻就能完全消失。