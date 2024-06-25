用错空调一身病 一组数字教你如何健康吹空调

在炎热的夏季，空调作为舒爽的消暑利器深受欢迎。但如果长时间在封闭的空调环境里，人体可能出现头晕、头痛、食欲不振、关节酸痛等症状。那么，我们该如何健康吹空调呢？就此人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）健康管理中心主任徐丽娟。

海报制作：实习生李思妍