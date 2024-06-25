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健康“医”点通

用错空调一身病 一组数字教你如何健康吹空调

人民网记者 闫妍

2024年06月25日09:29 来源：人民网

在炎热的夏季，空调作为舒爽的消暑利器深受欢迎。但如果长时间在封闭的空调环境里，人体可能出现头晕、头痛、食欲不振、关节酸痛等症状。那么，我们该如何健康吹空调呢？就此人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）健康管理中心主任徐丽娟。

海报制作：实习生李思妍

(责编：杨虞波罗、吕骞)




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