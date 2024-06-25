高考后迎“摘镜潮” 专家提醒不要盲目跟风

每年暑期都是近视手术的高峰期，很多都是刚参加完高考的考生。北京大学人民医院眼科主任医师王凯在接受采访时表示，近视手术有很多禁忌，千万不要盲目跟风。

王凯介绍，目前在临床上主要方法有激光角膜屈光手术和有晶状体眼人工晶状体植入术。这两种手术各有利弊，也有各自对应的手术适应证，选择时要考虑角膜厚度、近视度数，能否耐受角膜切削等因素。近视矫正手术需要严格按照各类手术的禁忌证和适应证进行检查和实施。

王凯提醒，近视矫正手术主要适用于18岁以上、屈光度稳定的近视人群。眼部存在病变或感染，身体存在糖尿病、艾滋病、红斑狼疮等可能影响伤口愈合的系统性疾病，或者角膜状况不适合手术的人群，不建议手术。即便是符合手术条件的人群也有很多注意事项，比如手术前要停戴隐形眼镜，使角膜充分恢复原有形态，防止角膜测量出现错误。

“近视手术并不能一劳永逸，尤其是高度近视、超高度近视对眼球造成的变化是不能通过近视手术而改变的。”王凯解释，近视手术是根据手术时的近视情况进行度数矫正，并没有“治愈”近视，仍可能出现近视度数增长，产生近视相关并发症。做完近视手术后，要保持良好用眼习惯，定期复查视力，才能达到手术效果最长久的存在。

王凯强调，成年后做手术，并没有改变近视的本质。与其等到高考后通过手术来“摘镜”，不如在平时就做好预防。处在身体发育期的孩子一旦近视，度数会持续增加。同时近视也无法治愈，不恰当的近视矫正行为可能对孩子造成更严重的危害。因此，采用有效的干预措施控制近视进展的速度、避免近视度数过快增长十分重要。他建议，孩子近视后可以从以下4个方面延缓近视发展：加强户外运动，每天保证2小时以上；尽量减少近距离用眼时间，牢记“20-20-20”法则；选择合适的阅读灯光，不宜过强或过暗，不能有明显频闪；合理饮食，保证充足睡眠。