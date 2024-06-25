专家：加强中青年医生人才培养 提升乳腺癌诊疗水平

“重视乳腺癌领域中青年医生人才队伍的培养，对于解决乳腺癌相关问题具有重要意义。”近日，在2024“人民好医生·金山茶花计划”乳腺癌领域学术座谈上，专家针对乳腺癌相关话题进行了交流。

随着临床诊疗模式的创新发展与不断进步，乳腺癌患者的治疗有了更多选择。

“骨骼是恶性肿瘤转移的常见部位，其中乳腺癌骨转移的诊断和治疗相对复杂。患者原发肿瘤得到控制、使存活时间延长，发生骨转移的风险也随之升高。因骨转移引起的疼痛、行动障碍和功能丧失，严重影响着患者的生命质量。”“人民好医生·金山茶花计划”乳腺癌领域首席专家、中国临床肿瘤学会副理事长兼秘书长、中国人民解放军总医院江泽飞认为，多学科团队诊疗（MDT）作为集纳化疗、放疗、靶向治疗、介入治疗等综合手段的个体治疗模式，在治疗乳腺癌骨转移中发挥着重要作用。

江泽飞认为，加强MDT组织管理是实现骨转移等肿瘤相关疾病规范化诊疗的有效保障，在帮助患者获得最佳治疗效果的同时，更有助于减少医疗资源浪费、全面提升医务人员诊治水平。“在未来一段时间里，我们乳腺疾病诊疗中心将会以MDT理念为基础，在地区范围内集中多领域专家，为包含乳腺癌在内的肿瘤患者提供涵盖诊断、治疗、随访的全病程一体化诊疗方案。同时依托大数据平台及智能化个案随访体系，对病人进行跟踪随访，一方面推动贯彻MDT的诊疗意见，另一方面及时反馈患者的病情变化，让临床决策更精准”。

近年来，随着相关临床实践的不断丰富和医学科研的深入探索，免疫治疗在乳腺癌临床诊疗中日益发挥着重要作用。《乳腺癌免疫治疗临床应用专家共识（2024版）》于今年5月推出。作为该共识的通讯作者，江泽飞介绍说：“这是乳腺癌领域首个针对免疫治疗制定的专家共识，从早期乳腺癌、晚期乳腺癌、安全性管理、疗效预测指标等多个角度，共整合出15项循证建议，针对免疫治疗、免疫联合化疗的具体方案，如何防治患者在诊疗过程中产生的不良反应等情况进行强调说明。”他呼吁推动该共识与《CSCO乳腺癌诊疗指南2024版》形成合力，为临床医生更加科学、系统地进行免疫治疗管理提供“利器”。

作为乳腺癌防治主力军，中青年医生是推动乳腺癌诊疗整体水平不断进阶的重要力量。“一线临床医生在肿瘤和癌症的诊疗中扮演着重要角色，除本职角色外，他们同时还是‘老师’‘科学家’‘科普员’，这就要求他们跟随时代发展，更新知识技能、充实提高自我。”江泽飞认为，“人民好医生·金山茶花计划”助力医生间互相交流临床及科研成果，帮助广大医生开拓眼界，接触到乳腺癌领域的前沿临床及科研学术成果，同时更加鞭策大家加强理论学习、精湛诊治技术，提高各级医生、特别是青年医生的临床水平和综合能力。

针对更好培养中青年医生专家，江泽飞从三个方面提出建议：一是培养中青年医生的基本技能与专业素养；二是加大对优秀中青年专家的展示推广，为其提供回馈社会的机会；三是为中青年专家的科研成果转化提供保障。

据了解，人民好医生客户端将建立“金山茶花计划·临床科研创新中青年专家库”，为中青年医务工作者提供学术交流服务，从而进一步促进肿瘤领域人才梯队建设，助力肿瘤防治工作高质量发展，惠及广大患者。