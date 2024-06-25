让传统医药搭上数字快车（人民时评）

中药组方成分复杂，对其进行药效物质基础与作用机制的研究是保证中药安全、有效、质量可控的重要步骤

将数字技术深度融入中医药研究，有助于进一步发挥中医药特色优势，促进中医药全产业链、全生命周期的升级

在国家中医药博物馆官网，有一个“道地本草数字展厅”。这个虚拟展厅将数十种道地药材的来源、质量评价、功效与应用案例等数字化呈现，让观众通过虚拟导览、互动体验等方式，深入了解中医药的独特魅力。中医药文化宣传“触网上云”，从一个侧面展示着数字技术与中医药融合发展的巨大潜力。

中医药是中华民族的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。经过岁月沉淀，中医药积累了海量的临床数据，散见于中医古籍、大师经验、民间验方，这些数据尚未得到有效利用。用大数据、云计算、人工智能等数字技术把这些散落的珍珠串起来，有助于实现用药精细、生产精准，推动中医药高质量发展。

2023年3月，科技部同国家自然科学基金委启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。在此基础上衍生的“人工智能驱动的中医药研究”，将基于大数据和机理研究，实现科技与传统中医药的深度融合，推动中药全产业链上下游集成式创新发展。因此，数智化成为推动中医药传承、创新和发展的新动力，也是以中医药高质量发展支撑健康中国建设的必然要求。

中药组方成分复杂，对其进行药效物质基础与作用机制的研究是保证中药安全、有效、质量可控的重要步骤，已成为现代中药研究的重要内容。运用数智化手段，有助于揭开中医药的神秘面纱。以养血清脑颗粒为例，最初主治“血虚头疼”，如今专用治疗缺血性头疼、高血压头疼。从“大水漫灌”变成“精确滴灌”，这源于张伯礼院士主持的中成药二次开发研究。通过大数据解决临床定位不准、作用机制不明、质量控制不强等问题，有助于实现中药的“两个相对清楚”——药效物质相对清楚、作用机理相对清楚，推动产业技术升级。

中医理论认为，药有个性之特长，方有合群之妙用。2021年清华大学课题组开发的一种智能系统，能够根据患者的个性化电子病历智能推荐中医处方，推荐处方命中率比随机森林算法提高了46.9%，能够较好辅助中医临床诊疗。最近发布的“数智本草大模型”，拥有380亿参数量，深度挖掘和整合中医经典理论和中药药理、中药配伍以及临床应用的内涵和联系，运用知识图谱等技术，形成了中药数字化解析方法。传承不泥古、创新不离宗，将数字技术深度融入中医药研究，有助于进一步发挥中医药特色优势，促进中医药全产业链、全生命周期的升级。

同时，让传统医药搭上数字快车，还能够不断优化中医药服务。在浙江，“中医处方一件事”改革将中医药服务搬到线上，形成全省统一的中医门诊处方格式，建立了问基础信息、辨四诊情况、查患者体格、做病情诊断、定治疗意见的“五步法”诊疗流程；制定统一的数字编码规则，赋予中药饮片、颗粒剂、中药制剂“数字身份证”；上线运行“浙江中药服务在线”应用，运用数字化方式推动中医药资源下沉。这表明，运用新一代数字技术实现中医药服务的流程再造、优化升级，将不断提升中医药诊疗效率，让中医药服务触达更多患者。

习近平总书记指出：“人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志。”从传统中药到现代中药，再到数智中药的创新升级，中医药不断创新发展、与时俱进，焕发出新的生机活力，必将为提升人民健康福祉、建设健康中国作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年06月25日 05 版）