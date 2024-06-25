将继续与中国合作提升儿童健康与发展

新华社兰州6月23日电 （记者何问）联合国儿童基金会副执行主任凯蒂·范德海登一行22日至23日到甘肃省武威市天祝藏族自治县，考察与中国合作实施的有关项目。范德海登表示，考虑到全球高温、洪水、干旱等对儿童健康和发展的影响，与中国的合作将是未来几年应对气候挑战、确保儿童生存发展的关键。

在为期两天的考察活动中，范德海登一行走进天祝县妇幼保健院、华藏寺镇卫生院、华藏寺镇栗家庄村卫生室，观摩新生儿早期基本保健服务流程、婴幼儿营养喂养咨询指导、养育风险筛查及咨询指导、养育照护小组活动等，随村医入户开展家访服务，并与各级医务工作者、受益家庭及儿童交流互动。从县、镇、村三级，感受中国基层医疗卫生服务体系和设施的完善发展、相对欠发达地区新生儿早期基本保健质量和儿童早期发展不断提高的成效。

“中国的项目实践不是照搬理论，而是结合了当地家庭、村庄、社会结构的实际情况进行规范适应，来更好帮助儿童和家庭的发展，这令人印象深刻。”联合国儿童基金会私营部门合作伙伴关系司司长卡拉·哈达德·马尔迪尼在考察结束后表示，她很开心看到很多父母关于儿童健康和发展的意识水平在不断提高。

范德海登说，正是联合国儿童基金会和中国政府之间的合作，能够支持医疗系统和家长为孩子们提供良好的生活开端。当前在如何投资项目基础设施、人员培训以及能力建设等，中国已经积累了很多经验，未来联合国儿童基金会将继续支持和中国的合作。

考虑到全球高温、洪水、干旱等对儿童健康和发展的影响，范德海登认为与中国的合作将是未来几年应对气候挑战，确保儿童生存发展的关键。

据了解，预计中国与联合国儿童基金会合作实施的新生儿安全项目将惠及中国超300万新生儿，婴幼儿营养喂养咨询指导能力提升培训项目将惠及中国超500万0至2岁婴幼儿，助力乡村振兴战略——基层儿童早期发展项目将为中国超1700万3岁以下儿童及其家庭提供服务。

《 人民日报 》（ 2024年06月25日 17 版）