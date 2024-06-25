推出“两病”医防结合新举措

“你的血压控制得很好，还是要坚持每天按时吃药。”日前，患有高血压多年的四川省眉山市青神县高台镇富塘村村民游学琴，到富塘村南坝子第一卫生室找村医刘焰测血压后，刘焰边给她开药边叮嘱道。

刘焰是游学琴的医保个性化签约服务家庭医生。除了参保外，游学琴每年仅另交120元的高血压病个性服务费，当年的高血压用药和检查就免费。在今天的青神县，像游学琴这样在家门口的村和社区医务室就能享受“两病”（高血压、糖尿病）签约服务的人员已达5200多人。

近年来，青神县医疗保障局在坚决贯彻国家、省、市“两病”门诊用药保障相关要求中，聚焦进一步减轻高血压、糖尿病患者用药负担，通过在组织机制、管理政策、服务模式和监管等方面不断创新“两病”医防结合新举措，持续提高“两病”规范化管理水平，从而提升参保群众的获得感、幸福感和安全感。

青神县医保局局长罗姝毅说，该局与卫健、市场监管部门协同联动，重点从用药保障、源头认定、待遇享受、健康教育、政策宣传等方面进行考核，做到有奖有惩，推动“两病”管理政策落地落实。目前，全县“两病”患者知晓率、规范化管理率和合理用药率稳步提高，以高血压、糖尿病为主诊断的住院患者人次均有所下降。