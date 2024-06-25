进口水果为中国消费者提供更多选择

中国是水果生产大国，也是水果消费大国。为了满足消费者日益多元化的需求，近年来，越来越多品质优且具有特色的水果进入中国。背后原因是什么？有何特点？各国果农、果商如何分享机遇？记者采访了中国果品流通协会常务副会长刘婷。

问：近年来，中国进口水果数量和金额不断增加，您认为原因是什么？

答：原因是多方面的。一是消费规模持续扩大。中国有14亿多人口，随着消费者生活水平稳步提高和健康意识不断增强，人们对水果品种、品质和营养价值有了更高要求，对高品质水果的需求越来越大，进口水果因其品种丰富、品质稳定、口感独特等特点，深受消费者喜爱。

二是中外贸易合作不断加强。随着共建“一带一路”倡议持续推进，全球农产品贸易深入发展，中国与许多国家之间的贸易合作不断加强，一系列贸易互惠措施的实施为中国水果进口贸易规模不断扩大创造了条件。此外，海关等部门在进口水果监管和服务方面做了大量工作，不断优化检验检疫措施和通关流程，为进口水果顺畅通关提供了有力保障。

三是生产种植广泛多样。全球各地的水果种类繁多，各有特色。中国进口的水果以热带和南半球水果为主，丰富了国内水果品种，填补了上市时间缺口。通过进口，中国消费者可以品尝和体验到更多品种和味道的水果，满足其多样化的需求。

问：近年来中国进口水果产业主要呈现什么特点？

答：中国进口水果产业近些年的变化是明显的，主要表现在几个方面。一是市场需求持续增加。随着中国消费者饮食结构变化，健康理念日益深入人心，果品消费的比重进一步提高，进口水果的消费需求也稳步增长。二是果品品种数量增多，品质不断升级。除香蕉、猕猴桃、柑橘、苹果等传统的进口水果外，近年来榴莲、大樱桃、蓝莓、啤梨等国外特色水果也开始进入中国市场。这些新品种、高品质的进口水果为国内消费者提供了更多选择。三是供应链日趋完善。随着物流技术进步，进口水果的供应链体系不断完善和成熟。从原产地到终端销售，供应链、物流、金融等企业形成了一个高效运转的供应链网络，为进口水果的快速运输和保鲜提供了保障。四是电子商务蓬勃发展。互联网和移动支付的普及使得电子商务成为进口水果行业的重要渠道之一。通过电子商务平台，进口水果能够更加便捷地进入消费者家庭。

问：中国果品流通协会将如何发挥行业协会作用，推动中外果品行业的合作交流？

答：中国果品流通协会将加强行业间的国际交流与合作，积极搭建与全球果品主产区的合作交流平台，通过举办国际果品展销会、推介对接会、发布会等活动，促进国内外果品行业的交流与合作。

作为行业协会，我们将为会员企业提供国际业务开展的专业化服务。如及时收集和发布国外水果市场的供求等信息，组织会员开展国际业务培训，制定进口水果品种的质量等级标准，开展水果的国际原产地认证等。协会将积极与其他国家的行业组织、国际化果品企业开展技术、产品、服务等方面的交流，为推动中国果品产业高质量发展作出积极贡献。

（彭训文、潘乐语采访整理）