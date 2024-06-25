宝宝招蚊子 这些小药得备着

夏季蚊虫慢慢变多了，宝宝因为体温相较于成年人偏高备受蚊虫“青睐”，一个不注意，就容易被蚊虫叮咬。如果只是普通的蚊虫叮咬产生的皮疹，可以根据所处不同时期进行药物治疗。今天，医生就来跟家长们聊聊虫咬皮炎的治疗和预防方法。

初期 可选择三种药外涂

蚊虫叮咬在皮肤上产生的皮疹，在医学上叫做“丘疹性荨麻疹”，通常可能会形成一个局部的片状的红肿，中间伴随一个凸起的丘疹，一摸中间有硌手的包，甚至有凸起、水泡、破溃、渗出。这样的皮疹通常伴随异常瘙痒，但一般具有自限性，1至2周内可自行结痂、消退。

在蚊虫叮咬初期，可选用重楼解毒酊外涂，每日两次。重楼解毒酊具有清热解毒、散瘀止痛的作用，常用于皮肤瘙痒、虫咬皮炎的治疗。本药为外用药，不可内服，久置有少量沉淀，需摇匀后使用。日常保存需置于阴凉处（不超过20℃）。

红肿期 两种软膏混合外涂

可用莫匹罗星软膏与糠酸莫米松乳膏，1:1混合，外涂，每日两次，连续3-5天。或使用炉甘石洗剂，每日多次，随时涂。

莫匹罗星软膏 其为局部外用抗生素，适用于革兰阳氏球菌引起的皮肤感染，本药仅供皮肤给药，请勿用于眼、鼻、口等黏膜部位。

糠酸莫米松乳膏 其为局部外用糖皮质激素，具有抗炎、抗过敏、止痒及减少渗出作用，常用于湿疹、特应性皮炎、异位性皮炎及皮肤瘙痒症，皮肤破损时禁用。用药部位有灼烧感、红肿、皮肤变色或皮疹加重等情况，请立即停药，并将局部药物清洗干净，必要时到医院就诊。

炉甘石洗剂 其中含有炉甘石、氧化锌，具有收敛、保护作用，也有较弱的防腐作用，常用于急性瘙痒性皮肤病，如湿疹和痱子，同时对蚊虫叮咬的瘙痒也具有一定效果。注意，本药不适用于有渗出液的皮肤，用时需先摇匀。

严重破溃期 莫匹罗星软膏

莫匹罗星软膏，每日三次。

此外，当蚊虫叮咬后伴有明显瘙痒，且伴有皮炎症状者，可加口服药物。可服用西替利嗪或者氯雷他定。

西替利嗪与氯雷他定均为抗组胺类抗过敏药。西替利嗪虽不良反应较少，但在临床使用中仍然有中枢抑制作用，1岁以内的儿童，中枢神经系统最容易受到伤害，且无1岁以下儿童的临床试验资料，尽量避免1岁以下儿童使用。

注意：如红肿伴发热、疼痛，请及时到正规医院就诊。

小贴士

夏季防蚊 有妙招儿

1.开空调能够尽量避免蚊虫叮咬。蚊虫一般在26℃以下，叮咬人的能力下降。

2.睡觉时给孩子使用蚊帐。

3.外出时穿透气的长袖衣服、长裤、袜子，裤腿塞到袜子里。

4.避免去潮湿闷热的草丛停留。

5.出门时随身携带一把扇子，持续驱赶宝宝周围的蚊虫。

文/石晓旭 （首都儿科研究所）