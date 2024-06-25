拳击课后猝死，又是谁的“锅”？

近期，新闻报道了一则运动后猝死的案例。一位男士像往常一样到健身房上拳击课，一顿操练下来已是汗流浃背，岂料休息调整之际突然不适倒地，然后就不省人事了。虽经过抢救，但还是没能挽回生命。患者家属为此还将健身房诉至法院，而法院经调查后认为死者本身就有心脏病史，却仍坚持剧烈活动，要承担主要过错。

运动虽好但别踩“红线”

运动本身其实并没有错，强身健体本来就是我们一直提倡的，重点在于要把握好运动时机和运动强度。身体允许的时候就活动一下，但不可一味追求高强度锻炼。

游泳、打球、快走、慢跑、骑自行车等是人们最热衷的有氧运动，也是最常见的运动，既可强身健体，也能燃烧脂肪。

不过随着运动强度不断增大，心脏负荷也会越来越重，一旦突破身体耐受极限，就有可能诱发猝死。为了规避超负荷运动风险，专家划定了一条运动时的“红线”——最大心率。运动时心率超过“最大心率”，容易发生意外。

记住这个公式 算出你的“最大心率”

“最大心率”指的是进行运动负荷时，随着运动量的增加，耗氧量和心率也增加，在最大负荷强度时，耗氧量和心率不能继续增加时心率达到的最高水平。大家可以记住计算公式：成年人最大心率（次/分）=220-年龄（岁）

在运动过程中，人的心率会随着时间的延长而慢慢增大。一般来说，中等强度的运动是比较合适的，也就是心率达到最大心率的70%-80%。如果继续上运动量，心率会持续增加，当心率超过最大心率的80%甚至更高时，发生心血管异常的可能性就增大了。特别是有高血压、高血脂等基础疾病的人群，尤其要注意。

猝死有诱因 五种情况别剧烈运动

由此可见， 运动性猝死虽然与运动有关，但是归根结底导致猝死的并不是“运动”本身，而是其他各种原因。

运动性猝死的常见诱因 有潜在的疾病没被及时发现和诊治；运动前已经非常疲劳或没有精神；日常生活习惯特别不健康；平时不怎么运动，偶尔锻炼一次强度过大。

五种情况不要剧烈运动 熬夜后不要运动；喝酒后不要运动；生病后不要运动；劳累后不要运动；运动中有明显不适不要继续运动。

适度运动 参考这个标准

从心血管疾病的防治来说，适度运动可以强身健体，也能提高心脏的耐受力和改善心肌供血。对于不同的个体，运动量也是因人而异，需要个体化。对于一般人，适度运动就是“中等强度”的运动。每周5至7次，每次30分钟左右就非常合适。

如何判断运动是不是适度？通常情况下，运动时达到轻微的呼吸急促、微汗，停止运动后4分钟内消除呼吸急促，心跳则在10分钟内恢复到正常水平或接近正常水平、运动前状态，那么这个运动量就比较合适。当然，最科学便捷的方法就是到医院做个检查——心肺运动试验，尤其那些热衷于“跑马”的朋友。

此外，像冠心病患者，尤其心肌梗死后、心力衰竭的患者，不是说不能运动，但是要经过心肺功能评估，并在医生指导下循序渐进地开展运动。文/汪芳 （北京医院）