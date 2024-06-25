慢波睡眠对降低患痴呆症的风险至关重要

美国加州大学戴维斯分校的神经病学家发现，随着年龄的增长，没有足够的慢波睡眠（或深度睡眠）会造成患痴呆症的风险增加。

慢波睡眠是人类90分钟睡眠周期的第三个阶段，持续约20~40分钟。这是休息最好的阶段，脑电波和心率减慢，血压下降。慢波睡眠能增强肌肉、骨骼和免疫系统的功能，为大脑处理更多的信息做好准备。有阿尔茨海默病相关大脑变化的人在获得了更多的慢波睡眠时，他们在记忆测试中的表现更好。

神经科学家认为，慢波睡眠能在很多方面支持衰老的大脑。例如，睡眠能增加大脑清除的代谢废物，包括导致阿尔茨海默病的蛋白质斑块聚集。

然而，到目前为止，研究人员还无法确定慢波睡眠在痴呆症发展中所起的作用。这一新发现表明，慢波睡眠不足是一个可改变的痴呆症风险因素。

研究人员选取了346名参与者，他们在1995年至1998年和2001年至2003年完成了两次整晚的多导睡眠研究，两次研究之间平均间隔5年。随访期间，总共有52人患上了痴呆症。在此期间，研究人员也记录了他们的慢波睡眠时长。从总体上来看，慢波睡眠占总睡眠时间的比率从60岁后开始下降，这种下降在75岁至80岁之间达到顶峰，之后趋于平稳。

数据分析结果显示，慢波睡眠时间每减少1%，患上痴呆症的风险就增加27%。当关注阿尔茨海默病（痴呆症一种最常见的形式）时，这一风险增加到32%。慢波睡眠时间短还与患心血管疾病的风险升高有关，而且更有可能服用影响睡眠的药物，以及拥有与阿尔茨海默病相关的基因。

尽管这些相关性很明显，但研究作者指出，这项研究并无法证实慢波睡眠不足会导致痴呆症。要想更充分地了解这些因素，还需要进行更多、更深入的研究。

发表在《美国医学会杂志-神经病学》上的这项研究成果表明，获得充足的慢波睡眠不仅有助于增强记忆力，而且能降低患痴呆症的风险。