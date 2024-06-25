女生为何总感觉空调太冷？

炎炎夏日，在办公室中，或许你会经常看到这样一幅对比鲜明的画面，男士们身着T恤或POLO衫，在办公室走来走去；而女士们则穿着外套，时不时还会说一句“好冷”。这种温差感知的差异，也使得对空调控制权的“争夺”，成为了夏日办公室的小插曲。

实际上，这种对空调温度感受的差异并非偶然，而是普遍存在的现象。想要在夏天享受舒适的办公室生活，调节好空调温度非常关键。

女性在大约25℃的环境中感到舒适

根据《自然》杂志发表的一项研究中，荷兰科学家们进行的一项小样本测试表明，女性在大约25℃的环境中感到舒适，比男性高约3℃。同一办公室中，男性觉得较为舒适的温度，女性往往认为空调温度过低。

比起男性，女性更容易怕冷，这主要与雌性激素的变化有关，因为雌激素的变化会通过影响血管收缩进而影响血液循环。因此，随着女性生理周期雌激素的变化，体温也会发生波动。当雌激素水平降低时，它会刺激体内血管收缩，导致血液循环变慢，代谢速度也会减慢，进而导致身体产热下降，使女性更容易感到冷。

肌肉也是影响体温的一个重要因素。男性食量大，身上的肌肉多，新陈代谢更快，肌肉能够产生热量，肌肉越多，则产热越多，男性的肌肉一般比女生多，因此女性相对男生产生的热量就少一些，也就更怕冷了。

《美国自然人类学杂志》刊登的一项最新研究，从基因上讲，由于女性骨架比男性小，所以皮肤散热速度更快，御寒能力大大降低。

此外，女性对冷比男性更敏感，男性皮肤里的温度传感器更迟钝，不够知冷知热。

在较温暖的室内办公，女性的工作表现会更好

《公共科学图书馆·综合》期刊上发表的研究显示，在较温暖的室内办公，女性的工作表现会更好。

研究人员让543名大学生待在16～32℃的房间里进行了逻辑、数学和语言类型的三种测试。研究人员发现，男性在温度较低的房内表现得更好，而房间内的温度较高时，女性答对的题目较多。

房间温度每升高1℃，女性正确回答的数学问题数量会增加近2%，语言测试的表现会提高1%。室内温度升高后，男性在测试中的表现虽然会下滑，但降幅远小于升高温度给女性带来的收益增幅。

或许，没有一种温度能让每个人都满意，但研究人员发现，与男性相比，女性受到较冷温度的负面影响更大。

办公场所温度应不低于26℃

空调温度过低，会造成资源浪费和环境负担，我国《公共建筑室内温度控制管理办法》规定，公共建筑内部在夏季温度应不低于26℃。具体来说，将空调温度设置在26℃或以上有以下几个好处：

节能环保：较高的空调温度设置可以减少能源消耗。室内温度每提高1℃，能耗就能降低6~8%。因此，将温度设置在26℃可以显著降低能源消耗，同时仍然保持室内舒适度。此外，减少能源消耗意味着减少碳排放，这有助于缓解全球气候变化。

健康：过低的室内温度可能导致人体免疫力下降，容易感冒，而将温度设置在26℃可以保持室内外温差适中，有利于人体健康。

提高工作效率：适宜的室内温度有助于提高员工的工作效率。过冷或过热的环境都可能使员工感到不适，从而影响工作效率。

如今，很多办公室内的温度，在夏天都维持在了23℃左右，如果将办公场所空调温度设置在不低于26℃，则是一个既节能又环保的选择，同时还有利于员工的健康和提高工作效率。

（文章源自微信公众号数字北京科学中心）