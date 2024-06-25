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献血会使人体虚弱导致贫血？

2024年06月25日08:14 来源：中国新闻网

　　献血会导致贫血吗？只要按规定的间隔时间参加献血，是不会引起贫血的。参加无偿献血前，血站工作人员也都会按照《献血者健康检查要求》对每一位献血者进行血红蛋白含量测定，血红蛋白含量不符合要求的献血者也是不能献血的。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：郝帅、杨迪)




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