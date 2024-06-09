蔡磊破冰再迈一步：斗志不减 继续努力

“斗志不减，继续努力！”7日，蔡磊笑着在镜头前喊出了这句口号，虽然因为病情进展，他的发音变得越来越模糊，但语气依旧坚定。

蔡磊破冰再迈一步。

当天，蔡磊与华大集团CEO尹烨共同宣布，将合作创建多组学研究联合实验室，加速渐冻症(肌萎缩侧索硬化)在生命科学研究领域的科研进展。

这是一周内蔡磊第二次在病房里举行签约仪式并与媒体见面。这一次，他的战友尹烨冒雨赶到现场，一见到蔡磊就走上前给了他一个拥抱：“蔡磊兄，特别好！”

尽管原定5月举办的仪式因蔡磊突发健康状况推迟至今，但又一次从死神手中逃离的蔡磊丝毫没有被击垮。

“等待没有意义，我想继续战斗。”

依然在住院治疗的蔡磊已经脱离了呼吸机，但是他承认，如果没有突破性药物研发出来，自己的身体状况持续下滑是不可避免的。

蔡磊所说的是客观事实。的确，相比于一年前接受采访时，蔡磊的病情出现肉眼可见的进展，行走已经需要人搀扶，一个普通感冒对于他来说都可能有生命危险。

但是，过去几年来，这个曾被形容是“骑自行车上月球”的人，似乎正在一步步接近那个“不可能的目标”。

“新的发现越来越接近真相，让我们加快临床，为生命救治带来希望。”

蔡磊透露，过去一年半间，渐愈互助之家平台与华大集团在渐冻症全基因组规模化检测方面取得了成就。在华大时空组学技术的帮助下，肌肉炎症因子的新发现也为渐冻症病因的解读开辟了全新的视角。

此次，联合实验室的成立，标志着双方将进一步整合基因组学、时空组学以及其他多组学数据，包括蛋白组学、代谢组学和免疫组学等，以期在罕见病和疑难病症的治疗领域取得重大突破。

“渐冻症有若干不同的亚型，有一部分亚型的药物研发可能已经走到‘立秋’接近‘收获’，这部分亚型我们已经看到可以进行干预、基因治疗，还有一部分亚型可能刚刚才‘立春’，刚刚看到很大希望，但往下走还需要时间。”尹烨对中新健康如此评价渐冻症药物研发的进展。

不过在他看来，目前要解决的最大问题是全社会对攻克渐冻症的认知，“最近还有很多人在黑蔡磊，质疑他在装病，这个问题(的严重性)要远远大于技术本身。”（记者张尼）