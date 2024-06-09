服用大剂量退烧药能更快退烧吗？

中新网6月8日电 最常见的退烧药如对乙酰氨基酚或布洛芬，都是通过作用于大脑的体温调节中枢来降低体温。这些退烧药的剂量都是经过严格研究确定的。如果超量服用，不但不会显著加快退烧速度，还可能导致毒副作用。如对乙酰氨基酚过量服用可能导致肝损伤，而布洛芬则能导致消化道出血及肾脏、心脏问题。(来源：@科学辟谣 @中国新闻网 )